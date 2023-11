Felipe Saruma contó detalles del divorcio con Valdiri: 'Marcó un antes y un después'

Hace tan solo unas horas, la influencer colombiana Andrea Valdiri contó públicamente que se separaría de Felipe Saruma, hombre con quien se casó el pasado 16 de abril del 2022.



Este suceso generó miles de comentarios en redes sociales. Varios usuarios consideran que fue un error de Valdiri haberse separado del joven: "Saruma está destruido por separarse y Valdiri diciendo que está en un momento de paz", se lee en la red social X, antes Twitter.



Ante esto, el creador de contenido decidió aclarar la situación a través de su cuenta personal de Instagram, por medio de historias.



'Ella fue lo mejor que me ha pasado'

Saruma explicó que la influencer fue "lo mejor que le ha pasado", por lo que espera dejar de leer más comentarios en contra de Valdiri. "Ella un marcó un antes y un después en mi vida".



También comentó que el rompimiento no fue porque se acabó el amor, sino que no era su momento: "Yo sé que ella me ama muchísimo y yo a ella la amo como no tiene idea. Así que dijimos 'oye, no es el momento'. Quizás después lo sea", por lo que da a entender que la relación podría volver a funcionar en un futuro.



El creador de contenido también se refirió a la barranquillera como una mujer "luchadora, trabajadora, excelente mamá y gran esposa desde el principio hasta el fin".



Además, agradeció todo lo que la influencer hizo por él, pues dijo que ella fue quien vio un talento "impresionante en él", y gracias a eso lo hizo crecer en todos los sentidos, ayudándolo a montar empresa y que así cumpliera sus sueños.

Finalmente, explicó a sus seguidores que estuvo enfermo todo el día en el que se dio a conocer la noticia de la separación. "Estuve en la tarde en el médico por una gripa que se volvió asma. Hace tiempo no me pasaba y me dio ahora".



Reiteró que todo esto lo ha dejado sin energías: "Físicamente no estoy al 100, pero ahí vamos".

Algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales

Algunos seguidores de la expareja comentaron sobre la situación, y varios estuvieron del lado de Saruma, pues fue quien demostró el dolor que le causó la separación en público.

