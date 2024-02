Coestrella de Robin Williams reveló cómo lo apoyó mientras luchaba contra la depresión

En una emotiva entrevista en el podcast 'Let’s Be Clear', Sarah Michelle Gellar compartió profundas reflexiones sobre cómo la muerte de Robin Williams en 2014 marcó un punto de inflexión en su vida y carrera.



(Le puede interesar: La historia de los niños que encontraron un Ferrari Dino enterrado en su patio).



La actriz, conocida por su papel en 'Buffy, la cazavampiros', reveló que su experiencia trabajando junto a Williams en 'The Crazy Ones' -donde interpretaban a padre e hija en el que sería el último rol televisivo del actor- transformó su perspectiva sobre la vida y la importancia de la salud mental.

Gellar narró cómo intentó ofrecer apoyo a Williams, quien lidiaba con la depresión y otros problemas de salud mental, enfatizando la unión y protección entre el reducido círculo cercano al actor.



La pérdida de Williams llevó a Gellar a reevaluar su enfoque hacia su carrera y la vida familiar. Decidió tomar una pausa significativa en su trabajo en Hollywood para dedicarse más plenamente a sus hijos, Charlotte Grace y otro hijo con su esposo Freddie Prinze Jr., buscando no perderse los momentos cruciales de sus vidas tempranas.



(De interés: Reportan presunto arresto del vocalista de Fuerza Regida: esto se conoce).

Este periodo de reflexión también la inspiró a valorar la importancia de elegir proyectos que resonaran con ella personalmente, al tiempo que continuaba su compromiso con el trabajo filantrópico, especialmente a través de la organización 'This Is About Humanity', que se enfoca en reunificar familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México.



Gellar expresó cómo, tras el fallecimiento de Williams y el nacimiento de sus hijos, sintió la necesidad de pausar su carrera para concentrarse en ser madre, una decisión que fue profundizada por su experiencia previa con Williams. Con el paso del tiempo, el deseo de volver a actuar resurgió, guiada por la búsqueda de oportunidades que fueran significativas para ella, reflejando un equilibrio entre su pasión por la actuación y su dedicación a la familia y la filantropía.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.