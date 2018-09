La historia de amor de Sara Uribe y Fredy Guarín; ¿van a ser papás?

Instagram: @fguarin13

"Si en algún momento me llegan a ver con él es porque he decidido dedicarme a ser feliz, a estar con la persona que quiero y me voy con la cara en alto, se lo digo a toda Colombia, le permití que regresara adonde él debía estar en ese momento, asumí mis errores, le pedí perdón por los míos, y me perdoné”, dijo Uribe en su despedida en el programa.