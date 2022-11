La empresaria y presentadora Sara Uribe hace poco subió a sus historias de Instagram unos videos en los que aclaró que actualmente no se encuentra interesada en nadie y dejó en claro que no volvería con ex pareja.

Este 7 noviembre, la ex presentadora de ‘estilo RCN’ se encontraba tomando unas cervezas y aprovechó para realizar una dinámica en su Instagram de preguntas y respuestas. Uno de sus seguidores le cuestionó sobre cómo su situación sentimental.



(No deje de leer: Niño con discapacidad visual traduce al braille álbum Panini de Catar 2022).



“¿Saben qué? No me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie ¡De nadie! Por primera vez en mi vida me voy libre de equipaje. Me voy tan libre que estoy tan preparada para llenarme de cosas, ayer fue un día tan decisivo en mi vida, que puso tantos límites, agradecí tanto, con tanto amor”, dijo de manera eufórica.

Asimismo, otro internauta le preguntó directamente si volvería con su el exfutbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo. Uribe no dijo ni una sola palabra pero dejó en claro que no tiene intenciones de volver con esta persona.



(Siga leyendo: Llegó a su fin el romance entre Johnny Depp y su abogada Joelle R. ¿Qué sucedió?).



La empresaria en diferentes ocasiones ha comentado que mantiene una buena relación con el padre de su hijo y que no tiene inconvenientes en que comparta con él sus parejas, siempre y cuando le den amor y los cuidados necesarios.

Más noticias

La tajante respuesta de Natti Natasha a fan que insinúa infidelidad a Raphy Pina

Las ‘monjas de la marihuana’: cultivan cannabis para vender productos derivados

Andy Rivera reaparece en redes tras ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque

Este es el perro que hace parapente mientras viaja por el mundo

TENDENCIAS EL TIEMPO