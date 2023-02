‘Survivor: la isla de los famosos’ es uno de los reality show que se está llevando la atención de las audiencias del momento por reunir a varias personalidades del mundo del espectáculo nacional alrededor de difíciles pruebas en un ambiente hostil y bajo fuertes condiciones de supervivencia.



Sara Uribe es una de las competidoras y, según se le ha podido ver en algunos capítulos, es una de las participantes que más le ha costado adaptarse al programa. En un reciente episodio tuvo un ataque de ansiedad que la hizo llorar desconsoladamente en plena grabación.



En medio de su convivencia con la ‘Tribu Amazonas’, se sinceró sobre sus problemas del pasado y los traumas que le han dejado en esta etapa de su vida, que ha intentado superar gracias a la asistencia de profesionales.



“No podía respirar, tenía miedo de que lloviera, que me picara un alacrán”, comenzó diciendo la actriz.



‘Entré en una depresión’



Uribe confesó que viene asistiendo a un tratamiento psiquiátrico para controlar sus bajones emocionales y cambios repentinos de ánimo. Dijo que está siendo medicada, pero que al entrar al programa le redujeron la dosis.

“Yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte porque me separé, quebré en mis negocios, me robaron mucho dinero y para yo poder dormir, para poder descansar bien, para poder alimentarme porque no me daban ganas de comer, me ayudaron con medicamento”, comentó.



Así mismo, expresó que le tocó despojarse de algunas de sus prendas porque se sentía atrapada, un comportamiento bastante frecuente en pacientes con ansiedad: Dios no quiera que vaya a colapsar”.



“La depresión es una realidad. Pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar tu vida y la de las personas que amas. En @SurvivorLaIsla viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas”, trinó el pasado 30 de enero, pocos días después de haberse estrenado el show.

