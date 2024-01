Sara Uribe se hizo la liposucción: 'Hoy se va el gordo más famoso de Colombia'

Gracias a la participación y triunfo en 'Protagonistas de Novela', Sara Uribe alcanzó a la fama en el 2012 y desde entonces ha destacado como presentadora, modelo y empresaria.

La paisa, de 33 años, en ocasiones ha recibido mensajes negativos por el aumento de peso que ha tenido, pero ella ha asegurado a través de sus redes sociales que está contenta con su figura.



(Le podría interesar: Sara Uribe aclaró su encuentro con Romeo Santos luego de su concierto en Medellín).

No obstante, ella no ha ocultado su inconformidad con un “gordito” que se le asomaba en la parte superior del abdomen.



Por esto, iniciando el 2024, la antioqueña contó desde las historias de su perfil de Instagram que, después de un año de buscar un cirujano, se operará “el gordo más famoso de Colombia”.

“Tengo una información superimportante el día de hoy, si usted me quiso con gordo, me va a merecer sin gordo. Cómo les parece que ese gordo hoy muere, así que prepárense porque este cuerpazo se va a quitar ese gordo”, dijo entre risas.



El procedimiento se lo realizó con el cirujano Camilo Lemos, quien en Instagram cuenta con más de 182 mil seguidores y allí destacan famosos como: Estefanía Gómez, Epa Colombia, Sara Sofía Rondón, entre otros.



(No deje de leer: Sara Uribe y Freddy Guarín: así es la crianza de su hijo Jacobo).

Sara Uribe se sometió a cirugía

Cabe recordar que, Sara Uribe le confesó a sus seguidores por qué tenía entre sus planes operarse el abdomen.



“He intentado quitarme un gordito que me salió después de que tuve a Jacobo en la parte superior del abdomen y ha sido imposible, pues si quieren que les diga. Estoy viendo soluciones para poderme volver a sentir regia usando bikini”, escribió en una temática de preguntas en Instagram.

Allí mismo destacó por qué le gustan las cirugías: “No soy quién para decirle a alguien que se haga una cirugía plástica. Mi opinión sobre ellas es: a mí me gustan, yo me las he hecho, no le veo nada de malo si esa cirugía te va a ayudar a sentirte mejor contigo misma. Y si tú te sientes bien, lo vas a proyectar. Piensa bien la decisión”.



(Lea también: 'Ya no sé qué hacer': Sara Uribe habla de complicada situación por adicción de su mamá).

Facebook Twitter Linkedin

Sara Uribe habló de las cirugías. Foto: Instagram @sara_uribe

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Yina Calderón es criticada por disfrazarse de Tekashi 6ix9ine: ‘Es un meme andante’

Funciones de Copilot para sacarle provecho a la inteligencia artificial de Microsoft

Cómo encontrar los juegos secretos de Google: desde el celular y el computador