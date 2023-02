Sara Uribe es una modelo y presentadora colombiana. Saltó a la fama gracias a su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ 2012 y, desde ese momento, ha incursionado en varios proyectos relacionados con el mundo del espectáculo. La paisa también tuvo una relación con el futbolista colombiano Fredy Guarín, con quien tuvo a su pequeño hijo, Jacobo.

Actualmente, es una empresaria que le apasiona mucho tener sus propios negocios. Es por eso que, desde hace un tiempo, decidió abrir su salón de belleza llamado Sara U Beauty Salon. Una peluquería que nació por el deseo de Uribe de crear un negocio que le apasionara y, además, le ayudara a generar nuevas oportunidades de empleo para las mujeres.

(Puede interesarle:El hombre que hizo a su hija vender dulces porque no quería estudiar).

De igual manera, uno de los proyectos más recientes de la paisa, fue su participación en el reality ‘Survivor: la isla de los famosos’, una competencia de supervivencia que llevó a la modelo al límite, debido a las difíciles pruebas y condiciones que hicieron que abandonara el programa, gracias a una votación unánime por parte de sus compañeros.

(Siga leyendo:'Influencer' denuncia que club de fútbol profesional le pidió plata para debutar).

Por otra parte, la presentadora suele estar muy activa en sus redes sociales, en las que comparte con sus más de seis millones de seguidores en Instagram detalles sobre su día y sus proyectos. Hace unos días, Sara Uribe compartió la realidad de su rostro sin maquillaje ni filtros. Por medio de sus historias en Instagram empezó a mostrar cómo se quitaba el maquillaje y dejó ver su piel al natural.

Ante la cámara, Sara empezó a mostrarle a sus seguidores cómo se desmaquilla. Inicialmente, agarró un pañito húmedo para el rostro y empezó a eliminar los excesos de maquillaje en la piel. Acto seguido, se retiró las pestañas y continuó frotando la piel hasta desmaquillarse por completo.

Facebook Twitter Linkedin

Desde las historias de Sara que dejó al descubierto su rostro sin maquillaje. Foto: Instagram: @sara_uribe

(Además: Epa Colombia revela la millonaria suma que le dio a Diana Celis tras separación).

Las historias estuvieron acompañadas del siguiente mensaje: “Tengo manchas en la piel, un morado que me salió. Para que vean que no todo es como lo vemos en redes. Estoy recuperando mi piel poco a poco”.



Después de terminar de quitarse el maquillaje, la modelo decidió explicarle a sus seguidores el motivo por el que su cara tenía un morado y ciertas manchas.



Al respecto, dijo: “¿Si vieron cómo me veía de bonita maquillada? Pues esta es la realidad de una piel que está tratando de sobrevivir. Sí, señores, estas son todas las manchitas que me dejó la isla y estos son los morados del botox (...) Ya voy recuperándome”.

Tras el tratamiento estético que se realizó la paisa, aseguró que ha controlado las distintas manchas que aparecen en su rostro y, en cuanto a los morados, es muy normal que aparezcan luego de su sesión de botox.

Más noticias en EL TIEMPO

Ella es Valeria Vega, la reconocida entrenadora que es hermana de Paulina Vega

Se quedó ciego luego de tomar una siesta: ‘Parásitos se comieron mi ojo’

Así se veían estos presentadores de televisión antes de ser famosos

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO