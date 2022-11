Sara Uribe es una de las presentadoras y modelos más queridas del país. Su aparición en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ catapultó su carrera en el mundo de la farándula de manera exponencial hasta que se convirtió en todo un referente en lo correspondiente al campo del entretenimiento, el espectáculo y la pasarela.



Recientemente, la presentadora informó que se va a ausentar de las redes sociales por un buen tiempo, debido a que se va a lanzar en una nueva aventura que está armando el canal ‘RCN’ y en la que ella es una de las protagonistas más importantes.



Casi diez años después de su primera incursión en televisión, vuelve a la pantalla chica impulsada por el amor de su hijo, fruto de su amor con el exfutbolistas Freddy Guarín, y de quien se separó en 2020, cuando el volante estaba jugando en Brasil.

Uribe mencionó en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 6,8 millones de seguidores, que este será un espectáculo en el que la fuerza física y mental serán uno de los factores más importantes para poder salir victoriosos.



Se trata de la ‘Isla de los famosos’, un formato que ya había sido lanzado en el país hace más de 10 años, y en el que vuelverán a confiar para lograr aumentar el rating del canal y competir con Caracol, productora que se está llevando todas las miradas por ‘La Descarga’, ‘La Voz’, ‘A otro nivel’ y el resto de concursos de talentos.



“Hoy es un día muy especial para mí. Les cuento que estoy en el aeropuerto porque voy a un reality que se llama ‘La isla de los famosos’, y hace diez años estuve en uno que se llama Protagonistas de nuestra tele”, dijo Uribe.



“Hoy me tocó despedir a mi hijo, pero no saben la fuerza que me dio y el empuje que tengo. Voy feliz, motivada, llena de ilusiones. Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá. No sé para qué me está llamando, no sé, pero estoy muy feliz de vivir esta experiencia”, agregó la presentadora.



