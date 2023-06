La modelo y presentadora de televisión Sara Uribe es una de las figuras de la farándula más activa en redes sociales para mantener contacto con sus fanáticos. En su cuenta de Instagram, en la que suma ya alrededor de siete millones de seguidores, publica detalles de su vida y parte de su día a día.



Precisamente, en días recientes publicó una 'story' en su cuenta que sorprendió a sus seguidores y por la que recibió varios elogios de parte de ellos.



Uribe publicó una selfie que se tomó en un ascensor. En la fotografía aparece con ropa deportiva y una gorra. "Con la bendición de Dios", escribió la modelo. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores: la presentadora llevaba una bolsa de tela de tiendas D1 en la que cargaba algunos objetos.



Para muchos de sus seguidores, este fue un gesto de sencillez de parte de la modelo, que saltó a la fama tras su aparición en el reality 'Protagonistas de Nuestra Tele' en 2012.



“Sale @sara_uribe con la bolsa del D1 que tiene con que, ahora tú que si no es con maleta no viajas”, escribió uno de sus seguidores. "Hasta Sara se lleva la bolsita del D1", "qué humildad y hasta le luce", fueron otros comentarios.



EL TIEMPO