Sara Uribe, una de las presentadoras y modelos más reconocidas del país, es una figura pública desde que se dio a conocer en el famoso programa de ‘RCN’ ‘Protagonistas de Novela’.



Desde ese momento, Uribe ha dado de qué hablar, pues han ocurrido varios acontecimientos en su vida. Esta popular mujer se caracteriza por ser muy activa en sus redes sociales donde narra y cuenta algunos momentos de su día a día, y por ello hace poco reveló varios datos de cómo es su relación actual con su expareja y el papá de su hijo Fredy Guarín.

La también presentadora ha tenido que declarar en varias ocasiones sobre su expareja. Foto: Instagram Sara Uribe / Instagram Fredy Guarín

Por medio de unas declaraciones en sus historias de Instagram, Sara confesó varias cosas de su vida íntima, ya que le propuso una dinámica a sus seguidores para que le preguntaran lo que sea. Aquellos, sin temor alguno, tocaron el tema de Fredy Guarín y la modelo contestó sin ningún problema.



“¿Cómo es tu relación con el papá de Joaco?”, le preguntaron sus seguidores, que a día de hoy son 6,9 millones. Ella, a tal pregunta de una forma muy sencilla, solo respondió con la palabra: “Cordial”.



Luego, al ver tal respuesta, sus seguidores quisieron saber más del tema y por ello un usuario la interrogó y le dijo que si su hijo compartía momentos con Guarín y si se encontraba actualmente con él.

La modelo ha pasado por varios momentos complejos desde su ruptura con el exfutbolista colombiano. Foto: Instagram: @sara_uribe

“Sí, Jaco ha compartido el fin de semana con su papá, ya que el próximo fin de semana que es el Día del Padre y no estará con él, porque el viernes sale de vacaciones y nos vamos Jacobo y yo a pasear juntos”, expresó la antioqueña.



Además, dejó estipulado que su hijo es un gran ser humano: “Jacobo es el hombre más tierno que conozco, me expresa su amor de manera infinita. Es exageradamente noble y siempre piensa en los demás”, manifestó.

Por otro lado, Sara decidió abrir su corazón porque dio consejos de como soltar una relación muerta, algo que al parecer le había pasado con el ex jugador del Inter de Milán.



“No hay una fórmula (para soltar) a mí, a veces se me hace difícil en la mayoría de casos. Es un proceso que no termina. La terapia ayuda, el amor que uno siente por uno ayuda. Hacer cosas que a uno le gusta ayuda, todo suma”, contó.



También, dijo de forma abierta como se encontraba en la actualidad y si era feliz o no en este momento de su vida, después ha tenido que pasar por varios acontecimientos que la pudieron llegar a marcar y ser más fuerte.

Se dio a conocer la ruptura de la pareja en el año 2019. Foto: Instagram: @sara_uribe

“La vida tiene sus altas y bajas, pero nunca pierdo la felicidad que siento. Porque uno puede ser feliz en conjunto y saber llevar los dolores de la vida. La respuesta es sí, soy feliz”, concluyó.

