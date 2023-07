Durante los últimos años, Sara Uribe se ha convertido en una de las modelos más reconocidas del país. La también empresaria paisa ganó reconocimiento debido a su participación en el reality show ‘La casa de los famosos’ del Canal RCN.

Uribe se ha destacado por ser muy activa en redes sociales, donde de forma frecuente comparte su diario vivir con sus más de seis millones de seguidores.

También puede leer: 'Parce, no emigre': colombiano que vive en Australia narra cruda experiencia

En las últimas semanas, Uribe compartió algunos secretos en el programa del youtuber ‘Dímelo King’, sin embargo, una de las confesiones fue la que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

Pues durante la conversación, Sara Uribe manifestó tener una gran cercanía con el cantante de reggaetón, Feid, quien durante los últimos meses ha estado relacionado sentimentalmente con Karol G.

Le puede interesar: Reportera de CityTV denuncia tocamiento en transmisión; agresor tiene dos anotaciones

Sara Uribe contó que Feid fue novio de una de sus amigas y que años atrás él se vestía muy diferente, asegurando que desde el 2018 no le volvió a responder los mensajes, “la última vez que nos hablamos fue en 2018 por un video musical”.



“Yo le escribí mono, felicitaciones, me siento muy orgullosa y él antes me decía mona, súbeme esta canción a tus historias. Y ahora ni hola, gracias, nada y hasta me dejó de seguir”, afirmó Uribe.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO