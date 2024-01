Sara Uribe respondió si volverá con un ex: ¿indirecta a Freddy Guarín?

La presentadora y creadora de contenido Sara Uribe es una de las famosas más reconocidas del país. Ella empezó su carrera participando en el Reality 'Protagonistas de Nuestra Tele' de RCN y luego tuvo la oportunidad de presentar varios programas.



Actualmente, ella se encuentran enfocada en su negocio de belleza y en la creación de contenido en las redes sociales, donde le muestra sus seguidores como son sus días, su trabajo y sus relaciones amorosas.

Una de las más sonadas fue la que tuvo con el futbolista Freddy Guarín, pues del fruto de su amor nació su hijo, Jacobo. Esa relación duró aproximadamente 3 años, pero se desconocen los motivos de la separación.



Durante estos años, sus seguidores no han dejado de especular sobre su vida amorosa y por esa razón constantemente le han preguntas sobre este tema en sus redes sociales.



Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores aprovechó para cuestionarla sobre si volvería con alguno de sus exnovios. Sin embargo, la paisa sorprendió a más de uno con su respuesta creativa.

Esta fue la respuesta de Sara Uribe. Foto: Instagram @sara_uribe

Al parecer, en ese momento ella se encontraba almorzando y publicó una imagen en la que se veía una mojarra frita, arroz de coco, patacón, ensalada y limón para responder el interrogante: “Primero me como este pescado con los ojos cerrados. Claro que hubo dos que fueron una maravilla conmigo”, escribió.



Aunque la presentadora no dio ningún nombre, sus seguidores especularon que Freddy Guarín fue uno de esos ex que la tratado de maravilla. Sin embargo, hay quienes piensan todo lo contrario.



En esa misma dinámica, Uribe compartió consejos sobre como superar una crisis amorosa, destacando la importancia de permitirse sentir y pasar por todo el proceso de la tusa. Por último, la famosa afirmó que en estos momentos ella no tiene pareja, pero sueña en algún momento con establecerse y tener más hijos.

