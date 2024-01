Sara Uribe confesó que dejó de tomar medicamentos psiquiátricos: 'Superé mi depresión' 

Sara Uribe es una de las famosas más reconocidas de la farándula Colombia, pues ganó una gran cantidad de seguidores participando en diferentes programas de televisión. Actualmente, la antioqueña se ha alejado de las cámaras, pero se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, en las que constátente muestra como son sus días y como es su trabajo en su emprendimiento.

Hace un año, la también modelo confesó que estaba en un proceso psiquiátrico a causa de su separación, problemas económicos, entre otros.



“Yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque desde hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte, porque me separé, porque quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero”, comentó la modelo, según lo recopilado por 'Canal 1'.



Ahora bien, en una dinámica de preguntas de respuestas, uno de los seguidores de Uirbe le preguntó: “¿Ya dejaste de consumir sertralina?”, un medicamento conocido para tratar la ansiedad, depresión y estados de ánimo.

Ante este interrogante, ella contestó: “Déjame decirte que no consumo ninguna droga psiquiátrica, ni ninguna otra droga. Superé mi depresión, puedo dormir tranquila, respiro perfectamente, no me duelen mis huesos, tengo mi corazón sano, mis ojos me brillan y estoy bien de salud”.



Asimismo, otro internauta aprovechó la situación para preguntarle sobre su felicidad, a lo que Sara comentó que su felicidad depende mucho de como se sienta en el día.



"Nunca he dicho que soy demasiado feliz, hay días en los que me levanto muy feliz y hay días en los que no me levanto tan feliz. Estoy en la búsqueda constante de estar bien y tranquila, ahora estoy bien y muy tranquila. No siempre he estado feliz", contestó.

Además, agregó: “Qué tristeza para esas personas que tienen una doble vida, que están vacíos, que muestra dinero y están quebrados, que todo lo deben. Que llegan a una mansión o casa espectacular y no tienen un hogar o no los recibe una familia. Donde se refugian en drogas, en licor, en mujeres u hombres que sexualmente les consumen su vida”.



Los videos de la famosa fueron compartidos por varias páginas de entretenimiento del país y varios de sus seguidores se han alegrado de que ya se encuentre mejor.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

