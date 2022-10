Sara Uribe es una de las presentadoras y modelos más queridas del país. Su aparición en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ catapultó su carrera en el mundo de la farándula de manera exponencial hasta que se convirtió en todo un referente en lo correspondiente al campo del entretenimiento, el espectáculo y la pasarela.



(Siga leyendo: Halloween: piden no utilizar el disfraz de Jeffrey Dahmer en redes sociales).

Últimamente esta siendo tendencia en las redes sociales por denunciar los malos tratos que recibió por parte de una transeúnte, que la increpó verbalmente cuando la celebridad departía con su hermano en un reconocido centro comercial de Medellín.

A través de sus redes sociales, la también creadora de contenido le informó lo sucedido a sus más de 6.8 millones de seguidores en Instagram. Ella dijo que una mujer le dijo “asquerosa”, debido a la ropa que ella traía puesta.



Cabe resaltar que, aunque antioqueña no se percató del comentario, su hermano si lo hizo y fue él, quien se devolvió a confrontar a la involucrada. Ante el reclamo, la mujer que tiró el punzante adjetivo manifestó que ambos debían “acostumbrarse”.



“¿A uno por qué lo tienen que juzgar por la ropa? Uno no tiene que salir a la calle a destilar veneno, asquerosa usted que sale a la calle a decirle a otros esas cosas”, expresó Sara Uribe en sus instastories.





(También: Novia fue plantada en el altar pero decidió realizar la ceremonia).

Agregó que a ella no le molestan este tipo de manifestaciones de odio, pero puede que a otras personas si llegan a afectarlas. Es más, apuntó que hay quienes han llegado a quitarse la vida por recibir este tipo de adjetivos descalificadores.



“Yo porque tengo una personalidad muy definida y me importa un loco lo que digan, pero hay personas que no, porque usted los hace sentir mal”, acotó.



“A mí me gusta salir sin maquillaje a la calle, esa es mi esencia, esa soy yo. No le voy a aparentar nada a nadie”, concluyó.



(Artículos relacionados: Nelson Velásquez sorprende con un cambio de estilo).

Más noticias

El incómodo momento que vivió 'Epa Colombia' en las calles de Bogotá

Aida Victoria Merlano le respondió a su exnovio: 'No vuelvo a quedarme callada'

Así es el rancho Skinwalker, el lugar más paranormal del mundo

Tendencias EL TIEMPO