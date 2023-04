Sara Uribe es una de las figuras públicas más conocidas en el país. La actriz y presentadora saltó a la fama gracias a su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ 2012. Desde ese momento ha incursionado en varios proyectos de la farándula colombiana.

Actualmente, es creadora de contenido y constantemente comparte para sus más de 6.9 millones de seguidores en Instagram fotos de su vida personal, profesional y de su emprendimiento.

Recientemente, la antioqueña apareció en una sesión fotográfica acompañada de sus amigas, en la que modeló con distintas prendas de lencería. Sara usó un body con un arnés negro y grabó la preparación para sus nuevas fotos.

En el clip contó que una de sus amigas la invitó a tomarse unas fotografías y aprovechó la ocasión para usar un regalo que le había hecho una tienda de ropa femenina.

La exparticipante de ‘Survivor, la isla de los famosos’ indicó que tenía una sola condición para usar el sensual conjunto. “La advertencia fue que yo me la tenía que poner para alguien que valiera la pena, así que estamos jodidas”, dijo entre risas.

La preparación de la sesión fotográfica



La presentadora habló de la rutina que realizó para iniciar sus sesión de fotos: “Me levanté, despaché a Jacobo, después empaqué la maleta y me fui a la cámara bronceadora. Ya en el lugar me estaban maquillando y empecé la sesión de fotos”.

Asimismo, grabó todo el proceso y posó en el espejo con su body transparente y unas botas negras hasta la rodilla. Además, presumió para sus cientos de seguidores los “gorditos hermosos andantes”, como ella misma los llamó.

Aunque, la sesión fotográfica no ha sido publicada aún en sus redes sociales, se espera que pronto comparta las imágenes del resultado final.

La reciente sesión de fotos de Sara Uribe. Foto: Instagram: @sara_uribe

Recientemente, Uribe compartió en sus historias otra sesión de fotos que realizó con un traje verde. “Yo les voy a confesar algo, entre ayer y hoy me han hecho sentir la mujer más mamasita del mundo. Me han arreglado, me han puesto regia, diva y apoteósica”, dijo a sus seguidores

