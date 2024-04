Sara Uribe recordó apoyo que recibió de sus amigos en la adolescencia por duros momentos

se deja ver compartiendo momentos agradables con su hijo e interactúa con sus más de siete millones de seguidores. ara Uribe suele ser muy activa en redes sociales, en las que constantemente cuenta detalles de su vida personal,e interactúa con sus más de siete millones de seguidores.

Hace poco, la antioqueña, de 33 años, compartió varias fotografías a través de las historias de su perfil de Instagram para narrar unos hechos que marcaron su vida.

Sara publicó unas imágenes de cuando tenía 16 años para asegurar que, a diferencia de otros jóvenes, ella no pudo disfrutar de ciertas actividades como las fiestas, pero en su graduación de bachiller, unos amigos la ayudaron para que asistiera al evento conmemorativo.

“En esta foto yo tenía 16 años y en este día estaba viviendo una experiencia hermosa. Estaba en el ‘prom’ de mi colegio, donde una amiga que tenía en esa época fue hermosa conmigo, vendió sándwiches con mis parceros para que yo pudiera ir a esa fiesta”, escribió Uribe.

Sara Uribe habló de duros momentos por los que pasó en su vida

De igual manera, otras personas le prestaron un vestido, unos tacones y la maquillaron, por lo que considera ese “uno de los días más lindos de su vida”.

En una siguiente fotografía en la que posaba junto a unos amigos, manifestó: “Casi nunca me invitaron a unos 15, tampoco me llevaban a fiestas y no pude disfrutarme el colegio como mis parceros. Yo quería ir siempre pa vender confites a mis compañeros y ropa a los profes, porque lo mío fue el rebusque”.

Aunque su familia pasó por dificultades, Sara Uribe aseguró que nunca le faltó un techo para vivir y comida gracias a sus tías maternas, así como educación por parte de su papá.

Por último, la empresaria contó que, un día al salir del colegio, dos personas se acercaron a ella para decirle que podía trabajar como modelo.

“Siendo una adolescente en la salida del colegio se me acerco una señora con su hermano (...), ese día ellos me convencieron de que, con mis dientes torcidos, con un poco de maquillaje y una ropa linda que me pusieron, yo podía ser modelo, modelo señores, de marcas reconocidas, donde me iban a pagar dinero y le podía llevar comida a mi hermano con trabajo”, afirmó.

