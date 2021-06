Sara Uribe muestra casa que compró al ganar 'Protagonistas de Novela'

La ganadora de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ (2012), Sara Uribe, mostró a través de sus historias de Instagram - red social en la que tiene más de 6 millones de seguidores - la casa que compró hace más de 8 años cuando fue vencedora en el famoso reality del 'Canal RCN'.



La modelo y presentadora contó algunos detalles de la propiedad que adquirió en aquel entonces como un especial regalo para su mamá y que ahora dividió en dos apartamentos, de los cuales uno será puesto en arriendo.



La propiedad se encuentra ubicada en el barrio Santa Mónica, en la ciudad de Medellín (Antioquia).



"Yo cuando me gané 'Protagonistas' le compré una casa a mi mamá en Santa Mónica. Pues resulta que la casa la reformamos, hicimos dos apartamentos y estamos arrendando uno, el cual quedó interno", afirmó la empresaria.



"Aquí hay muy buena iluminación, tenemos una cocinita para estrenar, cuenta con ventilación natural, dos habitaciones amplias, esta era la habitación de mi mamá, con closet amplio, cuenta con mesa para poner el televisor", dijo la dueña de 'La Casa mágica de Sara Uribe' mientras mostraba la propiedad con lujo de detalles en un 'house tour'.



Recordemos que la modelo, de 30 años, ganó ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ (2012) cuando tenía tan solo 21.



Con una votación del 70,06% en contra de Angelica Jaramillo, Uribe resultó vencedora y recibió como premio un cheque de $100 millones de pesos, un carro último modelo de la marca británica MG Automóviles y una beca para estudiar en la escuela de talentos Crea, de 'RCN'.



“Luchen por sus sueños y no se caigan nunca. Opten siempre por el camino del bien, no importa si nos demoramos porque llegamos”, dijo Sara a los demás protagonistas para ese entonces, cuando también le agradeció al ex participante Oscar Naranjo, quien le dio la oportunidad de reingresar después de su salida al resultar amenazada por talento.



Su pareja de ese momento, Jhoan Álvarez, también fue ganador de la competencia en representación de los hombres y recibió $150 millones de pesos.



Sara Uribe, ex novia del jugador colombiano Freddy Guarín (con quien tiene un hijo), ha dado mucho de qué hablar últimamente debido a que se le ha vinculado amorosamente con el futbolista español Édgar Méndez, mediocampista del Deportivo Alavés, de la Liga Española.



Los nuevos rumores han surgido luego del intercambio público de comentarios entre ambos.



