Sara Uribe es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales de Colombia. La presentadora suele publicar detalles de su vida, recomendaciones sobre hijos y tips de salud.



En las últimas horas Uribe contó el susto que se llevó mientras estaba con un amigo en su casa. En una historia de Instagram relató los momentos de pánico que vivió y cómo lo solucionaron.



Según lo que dijo, estaba en un día de descanso en su hogar cuando tuvo que interrumpirlo para llevar a su amigo a una sala de urgencias. Alonso, como se llama el hombre, casi se ahoga mientras masticaba un trozo de carne.



Las cámaras de seguridad de la casa de Sara Uribe muestran a la presentadora sentada en el comedor junto a su invitado. De un momento a otro Alonso se levanta, visiblemente adolorido y se dirige al baño.



La grabación cambia de escena y ahora aparecen los dos en un pasillo. Desesperada ante la molestia de su amigo, Uribe decide realizarle una maniobra de Heimlich, una técnica que ayuda a las personas cuando algo obstruye su respiración.



Tras los esfuerzos de la antioqueña, Alonso finalmente se levanta y puede tomar aire. Con ellos, estaba otra mujer que se quedó de espectadora mientras ocurría la escena.



“Gracias a todos por sus mensajes, Alonso está muy bien. Se ahogó con un pedazo de carne, un sudado que nos hicieron hoy. Se ahogó”, contó la paisa.



A pesar de que el hombre ya se encontraba mejor, se dirigieron a un hospital para verificar que su estado de salud fuera óptimo. En medio del caos, Sara Uribe aseguró que ni siquiera se había bañado.

La vida amorosa de Sara Uribe

Hace unos días la presentadora abrió un espacio de preguntas en su cuenta de Instagram y explicó las razones por las que sigue soltera. La última relación conocida de Uribe fue con Freddy Guarín, en el año 2020.



“Me da mucha pereza, me gusta conocer a alguien porque uno siente mariposas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera. Ay, no sé, estoy super cansada con los olores, tiene que tener algo rico”, expresó.



Manifestó que ha tenido muchas decepciones amorosas en el pasado y no quiere volver a ponerse en esa posición. La presentadora solo entraría a un nuevo romance, si está segura de que sería uno duradero.



“Me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp, no sé. Como que yo no me imagino en ese plan con cosas tan personales, todavía no me atrevo. Me estoy envejeciendo”, manifestó.



Muchos seguidores se identificaron con los comentarios de la presentadora sobre el esfuerzo que requieren las relaciones. Con el futbolista Freddy Guarín empezaron a salir en 2018 y tienen un hijo llamado Jacobo.

