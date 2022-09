Sara Uribe es una de las solteras más codiciadas de la farándula. Desde que terminó su relación con Fredy Guarín, no ha confirmado ningún romance y la antioqueña se encontraría sin pareja.



En su cuenta de Instagram, Uribe constantemente interactúa con sus seguidores y les muestra fragmentos de su día a día. Las publicaciones van desde consejos de salud hasta algunas anécdotas de su cotidianidad.



(Siga leyendo: Natalia París reveló su secreto para mantenerse joven).

La presentadora compartió un curioso momento en sus historias de la red social. Mientras iba en un servicio de transporte, notó que el conductor le parecía atractivo y no dudó en hacérselo saber.



En la grabación apareció en el asiento de copiloto, mientras una amiga estaba sentada en la parte trasera. La modelo paisa hizo un video para elogiar las cualidades del chófer y recomendar su trabajo.



“Vea, yo nunca me había montado en un Uber tan bonito. Mírale los zapatos, el reloj, la camisa”, expresó Uribe.



Tras el comentario pícaro de la mujer, el conductor respondió inmediatamente con una sonrisa. Segundos después, le aseguro a Uribe y a su acompañante que se encontraba a la orden.



(Más: Hijo de Chayanne debuta en el mundo de la moda; lanzó su propia línea de ropa).



La empresaria e influencer no esperaba esa contestación, por lo que rápidamente se arrepintió de su coquetería. A modo de chiste, manifestó que ya se iban a bajar porque estaban llegando a su destino.



“Oiga, no, no. Yo me voy para mi retiro espiritual, amigo, muy amable… pero, de todas maneras, usted es muy bonito. Chao”, concluyó.



El hombre agradeció los cumplidos mientras las mujeres se preparaban para marcharse. En redes sociales, seguidores de Uribe señalaron que el conductor tenía un gran atractivo físico.

Facebook Twitter Linkedin

Sara Uribe y su hijo Jacobo Guarín. Foto: Instagram: @sara_uribe

¿No quiere una relación?

Hace unas semanas, Sara Uribe fue captada dándose un apasionado beso con un hombre desconocido en medio de una fiesta. Desde entonces, han aumentado los rumores de una posible relación de la presentadora, pero hasta ahora sigue sin confirmarlo.



Días antes había confesado en redes sociales cuáles eran las razones por las que sigue soltera. Desde el año 2020, la mujer no se ha mostrado con ninguna pareja y, según lo que contó, en la actualidad solo está enfocada en su familia.



(También: Georgina Rodríguez habló de la muerte de su bebé: ‘El peor momento de mi vida’).



“Me da mucha pereza, me gusta conocer a alguien porque uno siente mariposas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera”, expresó.



De acuerdo con su relato, ha tenido demasiadas decepciones amorosas en el pasado y quiere evitar ponerse en esa posición nuevamente. Uribe sólo estaría dispuesta a entrar en una relación si se convierte en algo duradero.



“También me da mucha pereza hablar por WhatsApp, no sé. Como que yo no me imagino en ese plan con cosas tan personales, todavía no me atrevo. Me estoy envejeciendo”, explicó.



La mujer tiene un hijo de tres años,que nació en 2019 y es fruto de su relación con Fredy Guarín. El pequeño Jacobo tiene su propio canal de vídeos donde su mamá comparte las experiencias del menor.

Más noticias

'Odié la institución escolar': María Fernanda Cabal sobre su época de estudiante

Las explosivas revelaciones de Hailey Bieber sobre Justin Bieber y Selena Gómez

Cara Delevingne reaparece en público, en medio de rumores sobre su salud

Isabella Santodomingo se confesó sobre su proceso de menopausia

Tendencias EL TIEMPO