Sara Uribe sorprendió a sus millones de seguidores por las revelaciones de su vida privada que expresó durante una entrevista en el programa ‘El rincón de Laura Acuña’ el pasado fin de semana. Según mencionó, le ha cogido miedo a las pastillas que tratan su depresión.



Durante la conversación, reveló que se encuentra pasando por un delicado momento emocional, pues su madre ha adquirido una adicción a las pastas para dormir y no sabe como ponerle freno a la situación. El percance ha generado que la mujer haya desarrollado algunos trastornos psicológicos.



“Yo creo que ella nunca encontró la motivación para vivir y de pronto ella cree que en el cielo encontrará esa satisfacción y esa alegría del alma. Pero es muy duro, aparte me parece una irresponsabilidad de las EPS de nuestro país, de los psiquiatras, psicólogos, porque ellos envían eso porque te sentiste mal y ya”, contó la modelo.

La empresaria también expresó que su madre fue recetada con opioides para controlar los síntomas de la fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por un intenso dolor en los huesos y músculos, así como una hipersensibilidad extrema al dolor.



“Hay que dejarla, nos creó una enfermedad a los hijos, pero es su decisión y hay que dejarla. Cuando está en sus cinco sentidos, ahí hay que aprovecharla, pero ahora nos toca prepararnos para lo que se viene”, agregó.



Ante esta situación, ha manifestado que ha tomado la decisión de ir soltando paulatinamente su medicación contra la su depresión para no llegar a tener dependencia ni decaídas emocionales fuertes como las que tiene su mamá en el futuro, pues tiene un hijo en el cual pensar aún.



“No quiero tomármelas más, pero tampoco me las puedo quitar de una porque puede tener un efecto rebote”.



