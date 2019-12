Tras rumores de separación con Fredy Guarín, Sara Uribe dio la cara

En días recientes, mucho se ha hablado de la relación entre el futbolista Fredy Guarín y la modelo y empresaria Sara Uribe.



El hecho de que ella se encuentre en Colombia hace varias semanas, mientras él sigue su vida y su carrera deportiva en Brasil, jugando para el Vasco da Gama, ha generado rumores sobre una supuesta separación entre ellos.

A eso se la ha sumado un viaje, que muchos han tildado de ‘sorpresivo’, de Andreina Fiallo, la exesposa de Guarín, a territorio brasileño, a donde llegó en compañía de sus hijos para que ellos visitaran al futbolista.



Con todo lo que estaba pasando, Uribe decidió dar la cara y explicar, de una manera muy firme y con una transmisión en Instagram, qué es lo que está pasando.



Lo primero que dejó claro es que, “en serio: nadie tiene que opinar acerca de tu vida, no tienes que agradarle a todo el mundo, no trates de complacer a todo el mundo, no trates de demostrarle a todo el mundo que eres buena o mala”.



Prosiguió diciendo que lleva un mes en Colombia por temas laborales y que se alejó de las redes sociales por, entre otras cosas, dedicarse a su trabajo y a su hijo.

“No sé qué está pasando en redes. Me dan pánico, les cogí pavor y por eso hasta el correo lo borré de mi celular. Mi manager, Laura, es quien publica por mí. Ni conozco las contraseñas”, sostuvo.



Se mostró bastante crítica con el uso que se les dan a las redes y pidió a los más jóvenes que no se crean los cuentos que se muestran ahí.



“Nos halagan, nos destruyan, o nosotros mismos lo hacemos”.



Reiteró que a nadie le tiene que interesar lo qué le esté pasando o “¿yo soy importante para ustedes?”



Y dejó claro que los únicos que le importan a ella o que se interesan en sus cosas deben ser su familia y a las personas “que yo elegí para toda la vida, para tener un vínculo con ellos para toda la vida”.

Sara y Fredy tienen un hijo. Foto: Instagram: fguarin13

“Como me importan tanto, yo las voy a defender y amar hasta el infinito, pase lo que pase, por encima de lo que opinen 500 personas: si soy linda, ‘muelona’, perra, zorra, si soy quita maridos, si soy la moza de James Rodríguez” (SIC).



Finalmente, hizo un llamado a quienes la reprochan para que se concentren en sus familias y luchen por sus cosas.



“Me importa un culo lo que la gente opina, de puertas para adentro. Ustedes no me traen la comida y espero que a ti tampoco así que no te creas el ciento de querer agradarle a todo el tiempo”.

