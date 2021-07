'Me estaba enloqueciendo': Sara Uribe habla sobre su depresión

Sara Uribe es una de las modelos y presentadoras de televisión más reconocidas tras haber ganado el reallity ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ , en 2012. Desde aquel año, ha sido anfitriona en diferentes espacios televisivos de entretenimiento y moda nacional.



La también emprendedora, quien creó su empresa en el mundo de la estética, la peluquería y el spa, ya cuenta con dos sedes de la ‘Casa mágica de Sara Uribe’: una en la capital colombiana y otra en Envigado, Antioquia.



Sin embargo, desde hace algún tiempo ha compartido en sus redes sociales que decidió centrarse en su vida personal y en la crianza de su hijo, Jacobo Guarín Uribe, fruto de la relación que tuvo con el futbolista colombiano Freddy Guarín.



Al parecer, una fuerte depresión que sufrió hace meses fue uno de los motivos que la alentaron a tomarse un descanso y a pedir ayuda a profesionales.



“Yo le decía: ‘necesito que me mandes droga porque no estoy comiendo ni durmiendo, me estoy enloqueciendo. No me siento yo, me siento rara, no me siento feliz’. Antes se me caía el pelo, se me quebraban las uñas, la piel era fea, mis ojos no brillaban, me veía a un espejo y no me sentía bonita”, le contestó la presentadora a una seguidora, quien le preguntó cómo seguía con su tratamiento.



Sumado a que hizo énfasis en que seguirá enfocada en su proceso de recuperación, acompañada de expertos.



“Sigo en terapia y planeo seguir en tratamiento para la depresión porque esa es una enfermedad como cualquier otra. Hay que prestarle atención, hay que tratarla, hay que abrazarla, aceptarla y darle con toda. Cuando uno necesita ayuda, la necesita y a mí no me da pena aceptarlo”, indicó a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.



Al contar su experiencia invitó también a sus seguidores a ser sinceros consigo mismos y a no engañarse con el ‘mundo perfecto’ que se comparte en redes sociales, el cual puede alentar el deseo de compararse con otros.



“A veces se creen mucho este cuento de las redes sociales, de la supervida, aun cuando muchos están destruidos. Se están dejando contaminar de esto y no muestran por lo que realmente los admiramos”, concluyó.



