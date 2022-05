Sara Uribe apareció en su cuenta de Instagram para hablar sobre los problemas personales que ha tenido desde hace un tiempo. La ex participante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ aseguró que quiere mostrarle a sus fanáticos su vida real y no contenido falso o cómico.



La presentadora confesó que su mamá tuvo que ser internada en los últimos días debido a problemas psicológicos de ansiedad y depresión causados por las dolencias de una enfermedad que sufre hace años llamada fibromialgia.



Esta enfermedad consiste en un dolor crónico en todas las partes del cuerpo y sensación de fatiga aumentada. Las personas que sufren de este padecimiento tienen un umbral del dolor menor a aquellas que no.



Entre las revelaciones de la influenciadora paisa, contó que su mamá ha desarrollado una adición a los medicamentos que viene tomando desde hace años para soportar las dolencias de su padecimiento. Sin embargo, ya no le producen el mismo efecto que antes.



“Nos duele verla con este dolor, pero también nos duele verla adicta a una droga que ya no le ayuda. Con mi mamá han sido problemas muy tesos a raíz de esta enfermedad”, contó Uribe.



La ex presentadora de ‘La Kalle’ le aseguró a sus seguidores que los problemas de su madre han sido difíciles de manejar para ella. Sin embargo afirmó que se siente con las fuerzas para ayudar a su mamá a salir de este duro momento.



“El domingo mi mamá salió del hospital y nos fuimos a otro sitio donde tratan a pacientes con enfermedades psicológicas, pero mi mamá tenía mucha ansiedad, y les confieso que yo también hice mil locuras para poder estar con mi hijo y con ella todos estos días, sin dejar de ser la mujer que ustedes conocen y me siento fuerte para darle fuerza a ella”.

Sara relató que al llevar a su mamá a un hospital para combatir estos problemas, se encontraron con que el lugar estaba en condiciones deplorables. La paisa aprovechó para concientizar sobre el estado de algunos centros médicos en Colombia.



“Cuando llegamos a la clínica... oh sorpresa, estábamos llenas de miedo porque no quería que a mi mamá la dejaran hospitalizada allá, y ella tampoco quería quedarse allá, pero le tocó”, explicó Sara.



En su cuenta de Instagram, la influenciadora mostró algunas imágenes del hospital, abarrotado de gente y en mal estado.

La batalla contra las enfermedades mentales

Al concluir su relato sobre su mamá, Sara recordó que los problemas psicológicos no son algo de lo que avergonzarse y que ella misma sufre de una depresión que ha tenido que ser tratada.



“Yo le decía a mi médico: ‘necesito que me mandes droga porque no estoy comiendo ni durmiendo, me estoy enloqueciendo, y ya probé esa pastilla que me enviaron pero no me siento yo, me siento rara, no me siento feliz’ (...) Antes se me caía el pelo, se me quebraban las uñas, la piel era fea, mis ojos no brillaban, me veía a un espejo y no me sentía bonita” expresó la presentadora.



Sara aprovechó para reflexionar sobre la importancia y el cuidado que debe dársele a las enfermedades mentales. Le hizo un llamado a las autoridades para que mejoren el trato que se le dan a estos trastornos y aseguró que todas las personas merecen vivir tranquilos: “Ojalá el Estado se de cuenta que las enfermedades mentales hay que atenderlas, necesitamos cosas que nos generen paz y no miedo”, concluyó Sara.

