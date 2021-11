Sara Uribe sobre Fredy Guarín: ‘no quiero que me lo vuelvan a preguntar’

Sara Uribe, modelo y empresaria antioqueña, habló mediante sus historias de Instagram sobre la falta de lealtad y el cansancio que le produce estar rodeada de personas hipócritas.



Además, se habría referido a su relación sentimental con el futbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo.

La modelo, de 30 años, ha recibido varios señalamientos por su pasado. Esos comentarios de los internautas la han acusado de haber interferido supuestamente en el matrimonio que Guarín tenía con Andreina Fiallo.



‘Di un hijo y entregué todo’

“Van a decir ‘ay, salió la puritana, la roba maridos’. Sí, yo me metí con una persona, lo aceptó, pedí perdón y pagué mis consecuencias. Pero nunca me he quedado con ningún peso de nadie y he pedido perdón las veces que ha sido necesario”, comentó en las últimas horas a sus más de 6 millones de seguidores.



Además, la exparticipante del programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ dijo haber cometido “muchos errores” en su vida, de los cuales ha aprendido.



“Luché contra mar y viento por una relación, di todos mis sentimientos, todo mi amor. Di un hijo y entregué todo”, afirmó.



Con estas últimas declaraciones, usuarios de redes la han vuelto a vincular con su expareja. Sin embargo, Uribe fue muy enfática en decir que no quiere recibir más comentarios al respecto.



“Es un tema saldado y no quiero que me vuelvan a preguntar por esa persona porque ya pasó. Es solamente una persona importante en mi camino, le debo, le agradezco y le bendigo”, puntualizó la antioqueña.



Asimismo, dijo estar cansada de la hipocresía y agradeció a Dios porque tenía pocos amigos, pero “los más valiosos”.



Por último, ante los rumores que a diario escucha y que intentan encontrarle pareja, comentó que se amaba a sí misma y no necesitaba de otra persona para contar con un complemento.



“Estoy soltera porque gracias a Dios conocí el verdadero amor. Ahora tengo el amor más maravilloso en mis manos, mi hijo”, concluyó.



Además, se mostró esperanzada por el crecimiento de su empresa.

‘Acá estamos para siempre’

Ella terminó la relación en 2020, cuando Guarín hacía parte del equipo de fútbol Vasco da Gama, de Brasil. Se había mantenido en silencio y no había dado mayores detalles del rompimiento.



La pareja terminó su relación en 2020. Foto: Instagram: @sara_uribe

No obstante, vale recordar que le envió un mensaje de apoyo durante abril de 2021 cuando el exfutbolista de Millonarios protagonizó un altercado con familiares y policías en una vivienda de Medellín.



“Ahí estuviste para darme apoyo y acá estamos para siempre, panas”, escribió en aquel momento en sus redes.



De Fredy no se tiene mayor información en la actualidad. Según reportamos en este diario, está alejado del deporte y reside en Miami, Estados Unidos.

