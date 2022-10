Después de casi tres años de haber terminado su relación amorosa con Fredy Guarín, la modelo y presentadora Sara Uribe rompió su silencio y contó las graves complicaciones por las que atravesó cuando terminó su relación con el antiguo atacante de la selección Colombia.



La pareja era una de las más mediáticas de la farándula nacional hace tres años, cuando el atleta se encontraba oficiando en Shangai Shenhua de China y cuando regresó al continente americano a firmar con el Vasco Da Gama de Brasil en 2019.



Durante ese periodo de tiempo, las celebridades estuvieron pasando por altos y bajos hasta que, antes de la llegada de la pandemia por coronavirus, se confirmó a la opinión pública que ya no mantenían un vínculo amoroso. De igual forma, del amor que surgió en el inicio pudieron concebir a Jacobo, su primer hijo.

Durante ese periodo de ruptura, según cuenta la modelo, hubo varias situaciones que la llevaron a tener fuertes recaídas emocionales y físicas a causa de su separación. Su hermano, quien la acompañó en Brasil, se dio cuenta de la difícil situación por la que estaba atravesando Uribe y le ayudó en su proceso.



“Estaba muy flaca, no me había vuelto a arreglar, el pelo se me estaba cayendo, las uñas se me quebraban. Mi garganta estaba con sangre y yo no podía tragar, hasta tenía mal olor”, dijo Sara para relatar el estado en el que se encontraba.



“Me salieron unos cálculos muy grandes en las amígdalas, yo me los quitaba todas las noches al escondido, Yo no podía ni hablar y me dolía mucho, percibía ese olor dentro de mí y no podía expresarlo a la gente. Era como un dolor en el alma, muy grande, como si estuvieran acabando conmigo, por dentro”. dijo la presentadora, agregó.



Las vacaciones en La Guajira de Fredy Guarín y Sara Uribe. Foto: Instagram

Confesó que se entregó a la oración para que la sacara de ese abismo mental en el que había caído y pedirle ayuda a Dios para saber qué acciones tomar, si quedarse y seguir con su relación, o terminar y devolverse para Colombia.



Aclara que recibió ‘mensajes divinos’ que le hicieron caer en cuenta de las decisiones que debía tomar para mejorar. Ella dice que una niña y un señor se le acercaron de manera inexplicable a halagarla y a darle abrazos de confortación, los cuales se sintieron “liberadores y sanadores”.



Tras los supuestas “revelaciones sagradas”, Uribe decidió dejar sus problemas en Río De Janeiro, terminar con Guarín y devolverse a Colombia a seguir con su carrera como presentadora y host radial.



“Fue una nueva vida para mí, con un motorcito tan lindo en mi vida (su hijo) y fue sinónimo de que yo soy capaz, yo pude, tenía que volver a vivir y en ese lugar querían matarnos y dañarnos. Pero, la maldad y la vida no podían con tanto amor bonito”, aseveró Sara.



