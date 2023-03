Desde que Sara Uribe se hizo como ganadora de ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’, hace más de una década, no ha dejado de cosechar éxitos.



Además de fungir como presentadora de reconocidos programas como ‘Estilo RCN’, ‘La Kalle’ y ‘Lo sé todo’, la paisa también llevó a cabo otros proyectos que le han traído reconocimiento. Recientemente, retornó a las pantallas colombianas de la mano del reality ‘Survivor, la isla de los famosos’, en el que fue la segunda eliminada del equipo Amazonas.

Su paso por la televisión, las pasarelas y las plataformas digitales ha hecho que sobre ella reposen las miradas de seguidores, medios e, incluso, personas ajenas al mundo del entretenimiento. Especialmente, cuando se trata de su vida amorosa, que desde hace algunos años ha sido ampliamente comentada.



Tras hacer pública su separación con el futbolista colombiano Freddy Guarín, con quien tuvo a su primogénito, Jacobo, poco se sabe de la vida sentimental de la modelo, pues se ha mostrado reservada ante este tema. No obstante, eso no ha impedido que los fanáticos especulen: recientemente, por ejemplo, se le vinculó con Álex Giraldo, miembro de la reconocida familia de influenciadores ‘Los Montañeros’.

(Lea también: ¿Qué pasó con el novio de Sara Uribe en 'Protagonistas de Nuestra Tele'?).

Ante los rumores de un posible romance con el influenciador manizaleño, la presentadora decidió sacar la luz la verdad detrás de su relación.

¿Sara Uribe y Álex Giraldo tienen un romance? Esto dijo la presentadora



A través de una dinámica de preguntas y respuestas, llevada a cabo el pasado 8 de marzo, Sara Uribe decidió complacer a sus seguidores al responder algunas interrogantes de su vida íntima. Entre ellas, el vínculo que sostiene con Álex Giraldo.



Ante la pregunta “¿Eres novia de Álex, el de ‘Los Montañeros?’, la presentadora no tuvo más remedio que lanzar una risa pícara. Segundo después, contestó: “Pues no, estoy solita. ¿No les quedó claro? Álex les dijo que ella solita podía, no estoy con Álex, lo admiro demasiado, me encanta su familia, los quiero demasiado, pero no, fue netamente laboral”.

(Siga leyendo: 'Me lo espantaron': Sara Uribe habló de su vida amorosa tras romper con Guarín).

Además de hacer parte de una de las familias de influenciadores más reconocidas a nivel nacional, Álex Giraldo también quiso abrirse camino en la industria musical. A mediados de 2022 debutó con el sencillo ‘Ya no hay lugar’ y, hace tan solo unas horas, lanzó el videoclip del tema ‘Ella solita’, en el que Uribe funge como protagonista. De ahí que la antioqueña hiciera énfasis en su relación laboral con el artista.

Aparte de dejar claro que no está involucrada sentimentalmente con Giraldo, la modelo también decidió aclarar que no sostiene un romance con nadie. “Estoy solita, estoy feliz solita. Pero ya quiero como un noviecito, que me arrunchen bien bueno”, soltó ante la cámara.



Entre las decenas de interrogantes que lanzaron sus fanáticos, la exprotagonista de Nuestra Tele confesó que su tipo de hombre ideal es aquel que tiene actitud y, además, se esfuerza por conquistarla. “Me gustan los que sean desinhibidos”, afirmó.

(De interés: Sara Uribe 'borra del todo' a Fredy Guarín: 'Hice un cambio demasiado radical').

Como si fuera poco, reveló que no le tiene miedo a volverse a enamorar. De hecho, lo hará las veces que sean necesarias. “A todo le voy a decir sí. Ya no voy a llorar por ninguno. El que sigue, mi amor”, agregó Uribe.



En entrevista reciente con ‘Dimeloking’, la modelo antioqueña se refirió a lo que fue su vida amorosa, tras la ruptura con el padre de su hijo, el futbolista Freddy Guarín -quien disputó en el Mundial de Brasil del 2014-.



"Yo me enamoré mucho después del papá de mi hijo y conocí a una persona de la cual me enamoré demasiado. Me ayudó en mi amor propio, me ayudó a construir la Sara que soy ahora", comentó. Además, explicó que aquella relación le dio fuerzas en un momento muy difícil de su vida, pese a que duró tan solo un año y jamás lo mostró al público.

Más noticias en EL TIEMPO

Famosos que se han visto envueltos en casos de demandas por difamación

Demi Moore se habría mudado con Bruce Willis para cuidarlo hasta ‘el final’

Así va la megaciudad futurista que será la construcción más grande del hombre

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO