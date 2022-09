Sara Uribe es una de las mujeres más seguidas de Colombia. En su vida amorosa ha sido conocida principalmente por su larga relación con el futbolista Freddy Guarín, con quien tiene un hijo de tres años.



Desde entonces, no se ha sabido mucho de su intimidad. La presentadora ha declarado en numerosas ocasiones que se encuentra soltera y enfocada únicamente en su trabajo y su hijo Jacobo.



Uribe, que se ha caracterizado por mantener su privacidad, fue vista en las últimas horas compartiendo un apasionado beso con un hombre. El video se difundió rápidamente en redes sociales y la puso en el ojo del huracán.



La grabación muestra a la modelo en medio de una fiesta en un bar, mientras baila y se acerca al desconocido. A pesar de que tiene una duración de pocos segundos, se ha convertido en tendencia entre los internautas.



En su cuenta de Instagram, Uribe respondió a la polémica de forma tranquila y entre risas. La exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ publicó una historia asegurando que las personas que la critican, son envidiosas.



“Si me preguntan, yo digo que era un besito muy rico. Tan envidiosos ustedes, hace rato no nos besábamos. Además, lindo para linda, ya qué”, manifestó la presentadora.



Los internautas han estado intentando encontrar la identidad del misterioso hombre. Hasta ahora todo son rumores y Sara Uribe no ha confirmado quién es la persona que aparece en el video.



La paisa tampoco especificó si se trata de un nuevo novio o si solo fue algo de una noche. Para algunos, su respuesta dejó entrever que podría estar surgiendo un nuevo amor en la vida de la modelo de 34 años.

Sara Uribe y su hijo Jacobo Guarín. Foto: Instagram: @sara_uribe

Su vida sentimental

Hace unos días Sara Uribe utilizó su cuenta de Instagram para hacerle una confesión a sus más de seis millones de seguidores. La mujer reveló las razones por las qué sigue soltera.



Según lo que dijo, ha tenido demasiadas decepciones amorosas y no quiere ponerse en esa posición de nuevo. La antioqueña se está cuidando a sí misma y no quiere una relación, a menos que sea algo verdadero.



“Me da mucha pereza, me gusta conocer a alguien porque uno siente mariposas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera. Ay, no sé, estoy super cansada con los olores, tiene que tener algo rico”, expresó.



Añadió que últimamente le cuesta sentir química con alguien y que no es buena manteniendo relaciones por medio de un celular. Tras años intentándolo, se mostró cansada de los romances y el esfuerzo que requieren.



“Me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp, no sé. Como que yo no me imagino en ese plan con cosas tan personales, todavía no me atrevo. Me estoy envejeciendo”, explicó.



La relación con Freddy Guarín inició tras el Mundial de 2014. Después de eso se separaron y volvieron a intentarlo en 2018, cuando estuvieron juntos por dos años.

