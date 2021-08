Sara Uribe respondió a críticas por pasear a su hijo en coche en Nueva York

“Jacobo solo tiene dos años y medio, pero parece un niño de cuatro o cinco años. Tiene que andar en coche porque caminamos muchísimo durante el día y un niño como Jacobo no aguanta caminar tanto. Así que no jodan tanto (...) vaya y cuide los hijos suyos".



De esa forma la modelo y presentadora antioqueña Sara Uribe respondió a críticas que usuarios en redes sociales le hicieron por pasear a su hijo en un coche de bebé, en Nueva York, Estados Unidos.



(Lea también: Sara Uribe: así se camufló para ir al centro de Medellín)

“Hemos caminado exagerado. El niño también camina, pero hemos caminado horrible y cargarlo es imposible. Así que por eso trajimos coche. Dejen de molestar pues”, añadió la presentadora en un video publicado en sus historias de Instagram.



Uribe ha compartido en sus redes sociales distintas fotos y videos del viaje que realiza en Estados Unidos. En ese país pasó varios días en la 'ciudad que nunca duerme', como se conoce a Nueva York, a donde llegó con su hijo, Jacobo, y otros acompañantes.



(Le puede interesar: Le llueven críticas a Sara Uribe por irse de vacaciones)

(Más notas: 'Me estaba enloqueciendo': Sara Uribe habla sobre su depresión)



Entre los videos que ha publicado, la modelo hizo tres cortas guías de lugares para visitar en Nueva York, y en estas se ve que su hijo Jacobo va en el coche de bebé.



En varios comentarios, algunos de sus seguidores la han apoyado y mencionado que las personas que critican a Uribe "no saben lo que es una caminada en New York!!! Por supuesto que el niño tiene que ir en coche!!", como lo expresó una de las usuarias.