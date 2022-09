Tras la ruptura con el exjugador de fútbol Fredy Guarín, la modelo Sara Uribe se ha dedicado a su hijo y es poco lo que se sabe de su vida privada. Sin embargo, la semana pasada empezaron a crearse algunos rumores de que la presentadora tendría un nuevo amor.

En redes sociales circuló un video en el que Sara estaba besándose apasionadamente con un hombre. Días después decidió hablar sobre eso.



La grabación muestra a la modelo en medio de una fiesta en un bar, mientras baila y se acerca al sujeto. A pesar de que tiene una duración de pocos segundos, se convirtió en tendencia rápidamente.



Las críticas no faltaron. De hecho, la misma exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ respondió a ellas.



“Si me preguntan, yo digo que era un besito muy rico. Tan envidiosos ustedes, hace rato no nos besábamos. Además, lindo para linda, ya qué”, dijo Sara.

Las respuestas con las que sorprendió a sus seguidores

Después de varios días de muchas especulaciones, la presentadora decidió romper el silencio.



Durante una dinámica con sus seguidores de Instagram, la mujer comenzó a responder varias preguntas.



Como era de esperarse, los internautas no demoraron en preguntarle sobre aquel misterioso hombre.



“¿Quién era la persona con la que te vieron cariñosa en la disco?”, cuestionó un seguidor.



A lo que ella respondió: “Todo lo quieren saber. ¿No les bastó con verme ahí, toda picoteada?, la mamá de las ridículas, la mamá de las enamoradas”.

Otro seguidor continuó por la misma línea y preguntó: ¿Ya tiene novio?



Para sorpresa de muchos, la mujer contestó entre risas: “Más tragada que tanga brasilera, que se tengan porque me caso”.



Hasta el momento, esas han sido las declaraciones de Sara Uribe. No obstante, aún se desconoce la identidad de aquel hombre que la acompañaba en la discoteca.

