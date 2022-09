Sara Uribe es una reconocida modelo y presentadora colombiana, recordada por su salto a la fama gracias a su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ 2012, en donde se convirtió en la ganadora de esa edición del reality.



Desde entonces ha venido publicando contenido en sus redes sociales, contando algunas situaciones por las que atraviesa en su vida personal y profesional. Recientemente, la famosa abrió la cajita de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde habló sobre su salud mental.



La modelo contó que se siente triste y afligida por un tema que preocupa a muchas personas: la depresión.



En respuesta Sara contestó que: “Yo también sentí muchas veces que me iba a morir y no me morí. Lloré mucho, estuve mal, pero me levanté (...) Llorando, llorando y llorando lo que más puedas. Sácate ese taco que tienes, llora y date permiso de estar mal. Pero siempre recuerda que estará bien, porque todo pasa, ¡todo!”, y le aconsejó que no permitiera que depresión la sobrepasara.



Cabe recordar que Sara Uribe ya había revelado a sus seguidores que sufrió depresión y trastornos alimenticios, desde entonces ha sido muy abierta con el tema.



En julio de 2021, cuando la presentadora decidió hablar sin tapujos sobre los problemas que padeció, señaló que la enfermedad la llevó al punto de pedirle en varias ocasiones a sus médicos que le recetaran medicina para poder comer y dormir, pues advierte que ni siquiera podía realizar estas actividades:



“A veces se creen mucho este cuento de las redes sociales, de la super vida, aun cuando mucho están destruidos. Se están dejando contaminar de esto y no muestran por lo que realmente los admiramos”, concluyó en ese momento Sara Uribe

