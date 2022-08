Sara Uribe se ha convertido en una de las modelos y empresarias más reconocidas del país. Aunque siempre ha procurado que sus seguidores vean su día a día de manera cotidiana y lo más natural posible.



Gracias a su gran acogida en redes sociales, Uribe está en medio de un evento benéfico de la fundación ‘Green Souls’, donde se encuentran muchos influencers, en Santa Marta en los últimos días.



Mientras la modelo contaba qué era lo que estaba haciendo en estos días explicó que está en un entorno donde se siente agusto.



"Estoy con un grupo de compañeros muy bonito... que genera contenido de verdad que no es tanta basura. Yo era una de las que decía que estas cosas como con tanto influencer con tanto famoso a mi no me gustaban, pero me ha cambiado mucho la percepción", agregó en sus historias en Instagram.



También contó que en una reciente entrevista le preguntaron acerca de su percepción sobre el contenido que generaban muchos influencers en Colombia.



La empresaria dijo: "Con todo lo que yo he visto acá, es que hay demasiados influenciadores que de verdad influyen en la vida. Yo veo algunas personas como tan egocentristas, mostrando sus bienes materiales.. pero aveces son como una riqueza pobre".



Muchos seguidores estuvieron de acuerdo con ella y nombraron a más de un creador de contenido que pensaban que podría adecuarse a esta descripción. Pero ella en ningún momento habló con nombres propios, por lo que el comentario quedó al aire.

