La presentadora y modelo Sara Uribe dio a conocer, hace algunos meses, por medio de sus historias de Instagram, un regalo que recibió del cantante Romeo Santos, quien dio un concierto en Medellín, Antioquia, el pasado 16 de septiembre.



La modelo mostró a sus seguidores en redes sociales un ramo de rosas que recibió del cantante, el cual venía acompañado de un romántico fragmento de una canción de Santos que decía: “Tu amor será mi alivio y hasta que no seas mía, no viviré en paz”.



Sara, evidentemente, mostró emoción y le respondió: "Cosita. No veo la hora de verte”. Además, en su publicación confesó que el cantante era su amor platónico. Este suceso creó rumores de que Sara y Romeo Santos estarían saliendo.



El momento esperado del concierto del artista llegó el pasado 16 de septiembre, en el que se reunieron 42 mil personas a disfrutar del evento en el Estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.



La presentadora paisa compartió en sus redes cómo se arregló para asistir al concierto, acompañando la fotografía con una frase que decía: "Que me limpien la baba. Es la cara que hago siempre que veo a Romeo Santos”.



Los seguidores de la presentadora aprovecharon que abrió un espacio para preguntar en Instagram. Es así como aprovecharon para saber si Sara se había encontrado con Romeo Santos en su paso por Medellín, a lo que la mujer respondió con un emoji con un cierre que la boca. Esto dio para que muchas personas tomaran su respuesta como un sí.



Además, otro seguidor le preguntó si le "gustaba" el cantante y ella respondió "¿a quién no?



Finalmente, la modelo paisa no ha confirmado y tampoco desmentido si existe alguna relación allí o si se encontraron tras el concierto, pero ha dejado en claro que es un gran fan del artista.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL