Modelo, presentadora y toda una celebridad. Recordada por haber sido una de las ganadoras del programa Protagonistas de Nuestra Tele, Sara Uribe es una de las mujeres más relevantes de la farándula colombiana.

A lo largo de su vida su talento la ha llevado a cultivar grandes éxitos a nivel profesional y personal; sin embargo, su relación con Freddy Guarín, futbolista que disputó en el Mundial de Brasil del 2014, también la ha colocado bajo los reflectores en diferentes ocasiones.



Cabe recordar que la pareja estuvo junta desde ese entonces hasta principios del 2020, cuando decidieron anunciar su separación. A pesar de que no se dieron muchos detalles en su momento, con el paso de los años los dos han hablado de su evolución personal y como llevan ahora su vida amorosa.

Por medio de entrevistas o publicaciones en redes sociales, tanto Guarín como Uribe han tocado el tema de su hijo Jacobo y de sus relaciones personales. Pero, ¿Qué es lo qué han dicho? ¿Cómo están ahora?

'Me ayudó en mi amor propio'

En una reciente entrevista, realizada para el canal de YouTube DímeloKing, Sara explicó varios aspectos de su vida amorosa tras la separación con Guarín.



Si bien es cierto que actualmente la presentadora admitió no tener una pareja, si confesó que, cuando terminó con el futbolista, hubo un hombre que de quién se enamoró "muchísimo".



"Yo me enamoré mucho después del papá de mi hijo y conocí a una persona de la cual me enamoré demasiado. Me ayudó en mi amor propio, me ayudó a construir la Sara que soy ahora", comentó.



Así mismo explicó que aquella relación, que le dio fuerzas en un momento muy difícil de su vida, duró tan solo un año y jamás lo mostró al público.

Por otro lado, también habló de un video que se difundió en redes sociales en el que se podía observar como besaba a un hombre en una discoteca. Muchos ciberusuarios especularon si era a o no señal de un nuevo noviazgo.



No obstante, Uribe aclaró que solo había sido un beso y que no tiene ninguna relación sentimental con dicha persona.

"La gente también...¡Me lo espantaron!", comentó en la entrevista.

