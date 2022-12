Sara Uribe es una de las presentadoras y modelos más reconocidas del país. Su aparición en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ catapultó su carrera en el mundo de la farándula de manera exponencial hasta que se convirtió en todo un referente en lo correspondiente al campo del entretenimiento, el espectáculo y la pasarela.



Cuenta con más de 6,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Recientemente, la presentadora informó que se va a ausentar de las redes sociales por un buen tiempo, debido a que aparecerá en un nuevo reality show colombiano: la nueva versión de ‘La islas de los famosos, de 'RCN'.

'Esa boleteada que me pegaron'

Este retiro se dio después de que la modelo paisa fuera captada en video en una discoteca besando a un hombre desconocido. Fue bastante criticada por el público, razón por la cual en los últimos días se defendió asegurando que ella merece tener intimidad.



"Ni siquiera lo había conocido. Uno da un besito y ya ustedes lo boletean y lo espantan. No me dejan tener mi intimidad. Si ustedes me dejaran besarlo y al otro día conocerlo, y no lo espantan de la manera en la que lo espantaron, pues hasta uno se atreve a besar al que le gusta, pero ya después de esa boleteada que me pegaron con ese muchacho, qué voy a volver a buscarlo. ¡A mí me da pena, no!", expresó en sus historias de Instagram.

También habló de la razón por la cual no suele conocer hombres, tiene una agenda muy apretada: "¿A quién voy a conocer? ¿Al señor de los cables? Termino fotos a las 9 de la noche. ¿Al señor del Uber? ¿Al señor de las maletas en el hotel? ¿En qué momento?".

