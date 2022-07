En abril de 2018, Sara Uribe decidió renunciar a su vida en Colombia para ir tras el padre de su hijo Jacobo, el futbolista Fredy Guarín, con quien vivió un romance de un poco más de dos años.

Sin embargo, cuando todos creían que la relación iba muy bien, a finales de 2019 la pareja confirmó su separación. De hecho, Sara regresó a Colombia con su pequeño, un momento que marcó su vida para siempre.

Ahora, tras tres años de su llegada al país, la presentadora abrió su corazón y confesó a sus seguidores de Instagram los difíciles momentos por los que pasó tras su llegada de China, especialmente porque su regreso al país no fue como lo imaginó.

(Lea también: Sebastián Caicedo se deja ver luego de su divorcio con Carmen Villalobos).

Facebook Twitter Linkedin

Sara compartió algunas imágenes de cómo se veía en las grabaciones de 'La vuelta al mundo en 80 risas'. Foto: Instagram: @sara_uribe

“Yo estaba feliz de que me hubieran vuelto a contratar en un canal de televisión, pero los comentarios no fueron buenos, el rating no fue bueno. Yo no me veía bonita, no me veía feliz ni me quería ver en el programa”, dijo Sara sobre su participación en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ de ‘Caracol’.

Por aquella época, la modelo vivía un drama, pues, aunque estaba tentando recuperar su vida profesional, a nivel emocional estaba muy afectada: “Yo estaba destrozada, estaba pesando 52 kilos. Había tenido un viaje de más de dos días cargando a mi niño para traerlo a Colombia”, relató.

(De interés: La popularidad de Piqué, en picada tras su ruptura con Shakira).

Además, por esos días su mamá estuvo muy enferma y los programas de chismes no dejaban de hacer comentarios sobre su vida personal, pese a que ella les “suplicaba” la dejaran tranquila.

“Ustedes no saben, yo tenía a mi mamá en el hospital, mi vida estaba hecha cuadritos. Yo llamaba a los medios de comunicación y les decía: 'Ya no me hagan más daño'”, recordó entre lágrimas.

Facebook Twitter Linkedin

Según la modelo, se veía y se sentía muy mal a su regreso de China. Foto: Instagram: @sara_uribe

Con el paso del tiempo, tras terminar las grabaciones del programa de ‘Caracol’, Sara Uribe le pedía a Dios constantemente que la ayudara a recuperar su carrera, pero, sobre todo, su confianza en sí misma.

(Además: ¿Christian Nodal y Cazzu se van a casar?).

“No saben todo lo que yo le pedía a Dios de rodillas que me devolviera la luz, que me devolviera esto (…) Le decía: ‘Señor, devolveme mi carrera, devolveme mi vida, trabajar con lo que yo hacía, que me paguen por lo que sé hacer’”, reconoció la presentadora que fue su petición por mucho tiempo.

Además, reconoció que por mucho tiempo sintió miedo de compartir con su gente: “A veces me daba miedo ir a las ferias, me daba miedo salir a las calles; o que me mataran o me lincharan”.

Sin embargo, tras su exitosa participación en ExpoBelleza y en ColombiaModa, Sara Uribe siente que Dios escuchó sus oraciones y todo volvió a ser como antes, pero con la ventaja de que es una mujer que se ama, se valora y se hace respetar.

(Siga leyendo: Lina Tejeiro contó cómo una salsa picante casi la manda al hospital).

“Yo me empecé a querer, yo me empecé a amar. A pesar de todo, yo me empecé a dar un valor y, desde que yo aprendí eso, Dios me paró del lodo, me bendijo y Dios me puso acá otra vez”, destacó la presentadora.

Más noticias

Darío Gómez: así vivía 'El Rey del Despecho'



Por qué Esperanza Gómez interpuso una tutela frente a Instagram



Andrea Valdiri presumió los talentos de su hija Adhara: ¿Igual a su madre?



Tendencias EL TIEMPO