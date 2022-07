La presentadora y modelo Sara Uribe llamó la atención de los medios y de sus más de 6.8 millones de seguidores en Instagram, luego de que anunciara que su hijo, Jacobo Guarín, tuvo que ser operado y que por eso estará alejada de las redes sociales mientras su primogénito se recupera del procedimiento.



El hecho lo dio a conocer a través de sus historias , donde mostró las fotografías de su retoño en la sala de espera antes de entrar al quirófano. Al menor se le ve utilizando un vestido infantil de hospital y siendo acompañado por su madre y uno de sus juguetes favoritos.

Fredy Guarín y Sara Uribe son los padres de Jacobo. Foto: Instagram

En las imágenes también se puede leer algunos mensajes de apoyo para darle ánimos antes de entrar al procedimiento: “Eres un guerrero mi negro. El gran Jacobo sostenido por Dios” y “aquí me estaba contando que se iba a un viaje espacial y que ahora volvía por mí”, escribió.



Como lo manifestó la ex ‘Protagonista de novela’ en sus redes sociales, el niño tuvo que ser intervenido, debido a que presentaba una fuerte afección en las amígdalas y los adenoides. Aunque el suceso alcanzó a generar preocupación, el pequeño esta bien de salud y en casa en su proceso de mejora.



“El príncipe de mamá está súper bien. Lo operaron de amígdalas y adenoides”, manifestó.



También pudo destacar que estará alejada del mundo de las redes sociales, debido a que estará enfocada en el cuidado de su hijo, fruto de su antiguo amorío con el futbolista Freddy Guarín, mientras se recupera de la operación.



“Me pierdo unos días para darle amor y no despegarme ni un solo segundo”, acotó.

