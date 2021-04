Sara Uribe afirma que su empresa está 'prácticamente quebrada'

La modelo, presentadora y empresaria Sara Uribe cuestionó a través de sus redes sociales la reforma tributaria y dice que su empresa está “prácticamente quebrada”.



“Tengo que salir a decirle al Gobierno que estamos jodidos, que estamos quebrados y que nos ayuden”, dijo desde Instagram.



Sara Uribe dijo que solo están trabajando tres días a la semana y que, por motivo de la pandemia ha tenido que cerrar dos de sus locales. La empresa ofrece servicios de uñas, pestañas, cejas, spa y cabello.



“Hay toques de queda, a la gente le da miedo salir y yo tengo por nómina a muchos empleados. Me toca responder por ellos, no los voy a echar a la calle porque mientras yo me estoy cuidando en una finca con mi familia, lo primordial es que todos mis empleados estén bien y protegidos y que no les falte la comida en sus casas”, indicó.



La modelo y empresaria cuenta que de las cuatro sedes que tenía, tuvo que cerrar dos: “Me dejaron prácticamente quebrada en la empresa. Estoy debiendo más 20 millones de pesos de arriendo en cada sede y me dicen que me van a desalojar”.



Sara sostuvo que no ha salido a las marchas contra la reforma tributaria por el riesgo de covid-19, pero dejó claro que no apoya la iniciativa: “Si nos suben la reforma tributaria, si nos jode el gobierno, si nos ponen más IVA, no sé qué hacer con los empleados”, agregó.



