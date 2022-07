Sara Uribe ha estado bajo la mira de sus más de seis millones de seguidores en Instagram, debido a que hace pocos días su hijo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente porque tenía unas afecciones en las amígdalas y en los adenoides que estaban complicando su salud.



Si bien la situación causó algo de preocupación en la familia de la celebridad, el menor logró salir bien de la operación y ya se encuentra en su casa guardando reposo tras el procedimiento.

Ahora, Uribe volvió a ser tendencia en redes sociales porque habló sobre su soltería y del por qué no ha vuelto a tener novio, luego de que se separó del futbolista Fredy Guarín, quien fue jugador del Inter de Milan y de la selección Colombia.



Las celebridades tuvieron una relación de casi tres años en la que se les vio vivir juntos en diferentes países del mundo, como China y Brasil, cuando el volante ofició para el Shangai Shenhua y el Vasco Da Gama, respectivamente.



No obstante, su amorío concluyó a finales de 2020 por razones que aún no han sido esclarecidas por ninguno de los dos. Desde entonces, la exprotagonista de novela no ha sido vista con ninguna pareja sentimental, por lo que sus fanáticos constantemente le preguntan sobre su actualidad amorosa.



Sara Uribe y Fredy Guarín cuando eran pareja disfrutando de sus vacaciones en la Guajira. Foto: Instagram

Este es un tema que parece no inquietarle, pero a través de la tradicional ronda de preguntas en Instagram respondió la duda a los internautas: “Sara, ya te queremos ver con novio”, mencionó un usuario de Internet.



“No saben la cantidad de mensajes que recibo así. Amores, no tengo afán, la verdad. Tremendos petardos que hay por ahí, prefiero esperar que pegarme de cualquier cosita. No tengo necesidad”, respondió.



Cabe aclarar, que el futbolista mexicano, Edagar Méndez, quién se encuentra activo en la plantilla del Cruz Azul, estuvo intentando contactar a la modelo a través de redes sociales, pero al parecer el vínculo no se dio.



Historia de Sara Uribe, donde habla de sus soltería. Foto: Instagram: @sara_uribe

