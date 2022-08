Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos han estado bajo la lupa de las redes sociales y los medios de comunicación, debido a su divorcio luego de tres años de matrimonio y más de 13 años de vínculo amoroso. Los actores sorprendieron a sus fanáticos, pues hasta hace algunos meses se les notaba muy felices juntos.



Así las cosas, hace algunas semanas decidieron ‘partir cobijas’ tras casi seis meses de especulaciones, ya que se decía que había una infidelidad de por medio y que Caicedo quizá había cambiado su orientación sexual. Unas afirmaciones que se desmintieron por los propios artistas al dejar claro que su separación se dio en buenos términos.



Se dice que tomaron esta decisión porque sus aspiraciones profesionales los estaban llevando a tomar rumbos diferentes y no habría un tiempo muerto en el que ambos pudieran disfrutar del tiempo en pareja.

La pareja duró 13 años de relación amorosa y tres de matrimonio. Foto: Instagram: @sebastiancaicedo

¿Sebastian Caicedo ya tiene nuevo amor?

No ha pasado mucho tiempo desde que se firmaron los papeles de su ruptura conyugal y el intérprete de ‘el Señor de los cielos’ ya se le vio departiendo en un reconocido restaurante con la influenciadora Sara Montoya, aunque ojo, porque aún no se ha confirmado si efectivamente están saliendo.



Ante las imágenes que se filtraron en las diferentes plataformas digitales, la creadora de contenido, que actualmente cuenta con más de 120 mil seguidores en Instagram, ha recibido muchas críticas de fanáticos de los actores.



Ella salió a defenderse y a aclarar todo en el programa de chismes ‘Lo sé todo’, dónde mencionó que adora a Caicedo.



“Yo adoro a Sebas. Lo puse en redes y la gente dice ‘ay, es que vimos un corazón y un te adoro’, pues es que es la verdad, yo lo adoro, qué hacemos”, dijo.



A lo que el presentador del show le preguntó: “¿Pero están o no están juntos?, a lo que ella respondió de manera contundente: “Uno no tiene por qué contarle la vida privada a nadie y ellos dieron declaraciones de que no se separaron por ninguna persona, hay que dejarlos, hay que respetar un poquito y darles ese espacio como pareja que ellos necesitan y obviamente todos tenemos una vida privada”.



Unas declaraciones que no respondieron a los rumores, pero que sí fueron dicientes sobre la manera cómo los artistas están llevando su despecho.



Por otro lado, respondió a los internautas que la han criticado durante esta semana: “tengan vida propia, no hay necesidad de suponer sobre la vida de los otros, yo digo que es más chévere vivir su vida propia”.



