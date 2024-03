Mujer del video viral de supuesta infidelidad denuncia que era víctima de maltrato

En el mes de febrero el video de Sara y el "compañero de la Sijin" se hizo viral en las redes sociales, aunque todo fue muy confuso en ese momento, los protagonistas de la supuesta infidelidad decidieron dar su versión de lo ocurrido.

Sared Manrique o Sara, como le dicen sus amigos más cercanos, fue la protagonista del video viral que la expuso en las redes sociales y por el que casi pierde la vida, pues tuvo que ser hospitalizada.

En medio de un diálogo con el programa 'Séptimo día', la mujer dio su versión de lo ocurrido y dijo que, para ese momento, ya no mantenía una relación con el subintendente Eduard Holguín, quien grabó el video.

Sara asegura que mantuvo una relación con Holguín durante dos años, pero que el subintendente, "era una persona posesiva, que no permitía que yo le hablara absolutamente a nadie", puntualizó al medio anteriormente mencionado.

Adicional a esto, aseguró que: "Ya era una relación donde yo le tenía bastante miedo porque es una persona realmente muy agresiva. Yo siempre le dije que ya dejamos las cosas así y él me dijo: ‘si usted no es para mí, no es para nadie'".

De la misma manera, aseguró que tras finalizar el video que se hizo viral, Holguín "me mete dos cachetadas y empieza a tratarme con palabras super vulgares y empieza a dañar mis armarios", añadió.

Por su parte, Steven Segura, el 'compañero de la Sijin', también fue objeto de burlas y memes en redes sociales: "Fue algo tormentoso, ver que cada día más aumentaban este tipo de videos que no tenían control".

Como, Sara, este hombre también recibió comentarios como: "Que no merezco vivir y más siendo el compañero de esta persona, que yo soy el mozo de esta novela que él trataba de narrar".

El abogado Reinaldo Escobar aseguró que el video y los memes vulneran los derechos de Sara, y que, incluso, la mujer fue extorsionada: "Si usted no quiere que yo le suba este video a redes sociales, deme tres millones de pesos, yo le dije que no tenía la plata".

El subintendente, Eduard Holguín, no quiso dar su versión de los hechos y solicitó que todo se hiciera con el abogado.

Más noticias: