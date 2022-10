Sara Corrales se estableció en Ciudad de México hace más de diez años y aunque visita Colombia constantemente, ya se acostumbró a las tradiciones de su país de residencia.



Hace unas semanas la actriz estuvo en el ojo del huracán por el cambio en su acento. Corrales, que es antioqueña, apareció en un video de su cuenta de instagram hablando con la entonación característica de los mexicanos.



Sara Corrales en su restaurante, en Medellín. Foto: Instagram: @saracorrales

Los internautas atacaron a la celebridad por este hecho y la acusaron de intentar ser otra persona. Además, manifestaron que ya se habría olvidado de Colombia y que ya no le interesa su país.



La mujer no contestó a los señalamientos hasta hace unas horas que rompió su silencio y se refirió al tema. Todo empezó cuando Corrales compartió una grabación en la que narraba una anécdota.



La paisa estaba de viaje en el estado de Jalisco, en México, realizando una sesión de fotos para una marca de moda cuando quedó atrapada por las fuertes lluvias. Por esa razón, debió salir de su hotel en una canoa.



“Llegamos en van, casi que con guaruras, blindada, y aquí venimos Marquito y yo… en taxi. No importa, gajes del oficio, las cosas pasan. Quedamos incomunicados porque ni la lluvia ni la… ya iban tres días de lluvia y el hotel quedó inundado alrededor. Nos tocó salir en chalupa hacia el aeropuerto”, manifestó la famosa.



A pesar del curioso relato, los seguidores de la actriz criticaron las palabras que utilizó. Según algunos, la famosa ya adoptó en su lenguaje términos que no hacen parte del dialecto colombiano.

La discusión

Una usuaria de Instagram manifestó su disgusto con la narración de Corrales. En el comentario de la publicación expresó que la colombiana ha olvidado de dónde vino.



“¿Guaruras? Serán escoltas… Ah, verdad que ya se le olvidó que nació en Colombia. No es que México no sea chévere, pero hay que recordar de dónde somos para no perdernos en el camino”, escribió la internauta.



A la actriz no le gustó la intervención y rápidamente respondió a la mujer. Notablemente molesta, le explicó que tiene claro cuáles son sus orígenes y que se está esforzando por enaltecer el nombre de su país.



“¡No se preocupe, bebé! Yo solita me encargo de no perderme en el camino. No se estrese. ¡Ah! Y tengo muy claro de dónde orgullosamente vengo, no por una palabra dejo de ser colombiana y llevar a mi país en alto, eso es mucho más que eso. Besos”, contestó Corrales.



La actriz viaja frecuentemente a Colombia para visitar a su familia y supervisar su restaurante Vivo Life Food, especializado en comida saludable y ubicado en Medellín.

