La actriz colombiana Sara Corrales es famosa por haber participado en producciones como 'El señor de los cielos' y 'Vecinos'. Tras su paso por 'Protagonistas de novela' y haber cosechado diversos éxitos en la televisión colombiana, la actriz se radicó en México desde hace diez años.



Sin embargo, a pesar de haberse consolidado como una de los rostros más reconocidos de Latinoamérica, la antioqueña ha estado sumergida en diversidad de rumores que han marcado varias etapas a lo largo de su carrera.



El más reciente, el que la acusa de mantener un romance con Gabriel Soto, uno de sus compañeros de grabación en la nueva producción que está realizando. Lo que llama la atención es que el actor está casado con la actriz rusa Irina Baeva, razón por la cual varios medios mexicanos han empezado a seguirle la pista a las celebridades.



Según expresan los rumores, Corrales quedó en el blanco de los comentarios por un video en el que se le ve bailando con el mencionado actor y en el que presuntamente se les ve muy cercanos. El registro se viralizó y, según dice la prensa azteca, fue una de las razones para que la relación entre Soto y Baeva se empezará a deteriorar.



¡Crecen los rumores! 😳❤️ Sobre un posible romance entre Sara Corrales y el galán mexicano Gabriel Soto, con quien trabaja y se les ha visto bailando últimamente 😏 ¿Saldrá del mercado del usado? 💙 #LoSéTodo pic.twitter.com/qgP4yqKOMB — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) November 9, 2022

Corrales responde a las críticas

Pese a la oleada de especulaciones, Corrales decidió pronunciarse al respecto enviando un mensaje contundente contra sus detractores, quienes la tildaron de ser una de las razones de la presunta ruptura amorosa entre Soto y su esposa. Ella señaló que es un malentendido que se generó por un video que se grabó en el set de ‘Mi camino es amarte’.

“Llevo una vida entera actuando, empecé a actuar desde los ocho años, entonces creo que tengo callo respecto a los chismes, a la prensa o los rumores. La verdad, a uno ya no le afectan estas cosas”, dijo la colombiana frente a las cámaras de ‘Univisión’.



“¿Cómo no? Es mi pareja en la novela (Soto) , grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, agregó.



Así mismo, mencionó que todo el set tomó el tema con gracia y no fue una circunstancia que haya ocasionado problemas al interior del equipo de trabajo de la producción. Es más, aclara que se hicieron bromas sobre los titulares amarillistas de algunos diarios locales.



“Por supuesto que sí, nos atacamos de la risa cuando vimos estos rumores. Empezando porque fue muy divertido, la prensa es muy chistosa, dicen: ‘se filtra video privado’, un titular muy amarillista, y fue en medio de la grabación”, comentó, luego de soltar algunas risas.



