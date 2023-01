La actriz Sara Corrales recientemente terminó su participación en la telenovela de ‘Telemundo’, ‘Mi camino es amarte’. Desde hace un tiempo en redes sociales y en la prensa nacional e internacional se creó el rumor de que la colombiana estaba saliendo con su compañero Gabriel Soto, a pesar de que el actor tiene un compromiso con Irina Baeva.

Sobre esta situación, Corrales se sinceró con la prensa y aclaró lo que verdaderamente está pasando con el galán de telenovelas. En el programa ‘Me Caigo de Risa’ de ‘Televisa’, la paisa, de 37 años, confesó que en la novela sus personajes tuvieron una relación muy intensa, la cual trascendió a la vida real.



"En la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos, muchísimo respeto", afirmó.



(No deje de leer: Las respuestas a Piqué en instagram: 'Te guste o no, tus hijos son Mebarak').



Asimismo, destacó que a ella le gustan los hombres inteligentes y talentosos, pero deben estar solteros, así que descartó un posible romance con Soto, quien actualmente sigue en planes de casarse con la actriz rusa.

"A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, talentosos, disciplinados, espirituales, pero a la vez me encanta que me relacionen también con hombres libres, con hombres solteros y este no es el caso", confesó.



(Le puede interesar: Más juntos que nunca: foto del beso 'apasionado’ que le dio Piqué a Clara Chía).



Además, indicó: “A Gabriel lo adoro, lo respeto, lo admiro; lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí. La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio. Se perfectamente en este momento de la vida que es lo que quiero y qué es lo que no".



Los rumores de Sara Corrales y Gabriel Soto se dispararon luego que ambos celebraran el cumpleaños número 37 de la colombiana. Además, fuentes cercanas a ellos habían comentado que Soto estuvo muy pendiente y cariñosa con ella ese día . Sin embargo, un conocido de los famosos le confesó a ‘People en Español’ que Soto y Baeva siguen juntos y están más enamorados que nunca.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

El colombiano que ha estado tres veces en la cárcel por llamarse como narco

Paula Durán: próximo sábado serán sus exequias y sus cenizas viajarán a Colombia

Mujer encuentra la lista de deseos de su difunto padre y decide completarla

¿De qué murió salsero Héctor Rey de ‘Te propongo’ en Puerto Rico?