A principios de julio de 2022, la actriz Sara Corrales sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su regreso a la soltería.

La colombiana tenía una relación con el mexicano Rafael Gutiérrez, con quien se le había visto muy feliz. De hecho, el futbolista retirado le había pedido matrimonio durante un viaje a Europa.

Sin embargo, al poco tiempo de conocerse el compromiso, la artista eliminó sus publicaciones con Gutiérrez, lo que dio pie a rumores de separación.

Aunque Sara nunca dio declaraciones al respecto, confirmó que estaba soltera a través de una dinámica en Instagram, en la que un seguidor le preguntó si tenía novio y ella respondió que no.

Sara Corrales está radicada en México, donde conoció a su expareja Rafael Gutiérrez. Foto: Instagram: @saracorrales

¿Sara Corrales quiere tener hijos?

Recientemente, Sara Corrales le confesó a sus fanáticos que quiere tener hijos, pero que no ha encontrado al hombre indicado para formar una familia.

"Me gustaría ser mamá, pero me gustaría tener un hijo en un hogar, en una familia, con un esposo, con un ‘partner’ al lado para criarlo", expresó. Y añadió que, por el momento, no quisiera ser mamá soltera.

"Hasta hoy no he encontrado ese hombre que me de la seguridad y tranquilidad para tener un hijo. Traer hijos al mundo porque sí no se me hace buena idea", aseguró Corrales en la publicación.

