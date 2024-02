Sara Corrales presentó a su nuevo amor en Instagram: ¿de quién se trata?

La actriz Sara Corrales es reconocida por participar en el concurso de televisión 'Protagonistas de novela', en el que quedó en segundo lugar. Participó en diferentes producciones como 'Ojo por ojo', 'En los tacones de Eva', 'Todos quieren con Marilyn', 'El señor de los cielos' y 'Mi camino es amarte'.



Recientemente, la también modelo sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, ya que con un carrete de fotos confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con un empresario y sus fanáticos celebran su unión sentimental.

Cabe recalcar que una de las últimas relaciones de la actriz fue con Rafael Gutiérrez, la cual duró poco más de dos años. En febrero de 2022, el mexicano le había pedido matrimonio y le entregó su anillo de compromiso durante un viaje a España. Tras un tiempo, la artista eliminó sus fotografías en las que aparecían juntos y confirmó su ruptura.



¿Quién es el nuevo amor de Sara Corrales?



En las fotografías que Sara Corrales publicó en su Instagram, se le ve tomando unas vacaciones en La Paz, Baja California, acompañada de un hombre más alto que ella. En la descripción de las imágenes, la actriz redactó lo siguiente: "De esos viajes que se quedan grabados en el alma".



El sujeto que aparece en el 'post' es un empresario argentino que se llama Damian Pasquini, quien, según su perfil en la red social, es un emprendedor, socio y director del GrupoMap. Adicionalmente es el CEO de Azzgency Latam, una agencia especializada de Amazon.



El hombre no está relacionado con la industria del entretenimiento, pero cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación y promociones en el mercado latinoamericano, trabajando con grandes marcas como Pepsi, Nestlé, McDonalds, L'Oréal, Distroller, MasterCard y Microsoft, según su perfil profesional de LinkedIn.



Aunque él no tiene hijos, consiente a su sobrino llevándolo a viajes, publicando fotos junto a él, haciendo videollamadas, entre otras cosas. Damian Pasquini también aprovechó para hacer un 'post' sobre su actual relación con Sara Corrales en la que ella le escribió: "Qué hermoso es navegar en tus labios, mi amor. Te amo". A lo que él respondió: "Sí a todo, mi amor, Te amo".



En los comentarios del carrete de fotos de la colombiana, se puede ver que sus seguidores apoyan su nuevo amor: "Me encanta esto", "¿Quién es esa guapura de hombre? ¡Por Dios!", "Que sean felices", "El amor, me fascina ver la gente feliz", "Cuando el amor es real se siente en el más mínimo detalle", "Te mereces ser feliz, qué lindo es verte sonreír. Dios los bendiga".

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO