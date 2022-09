La actriz colombiana Sara Corrales es famosa por haber participado en producciones como 'El señor de los cielos' y 'Vecinos'. Tras su paso por 'Protagonistas de nuestra tele' y haber cosechado diversos éxitos en la televisión colombiana, Corrales se radicó en México.



Según contó recientemente, llegó a ese país hace diez años.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, a Corrales le preguntaron sobre lo que más le gusta de vivir en México. Hubo un detalle que llamó la atención de algunos internautas y que no estuvo precisamente relacionado con sus palabras.



La actriz, de 36 años, empezó resaltando que la gente de ese país "es maravillosa"; además, que le agradan los lugares, la gastronomía y la música. "Pero lo que más agradezco, y lo que más me hizo quedarme, fueron las oportunidades laborales que este país me dio. Desde que yo llegué, hace diez años, no he parado de trabajar", asegura.



Más adelante, aclaró que también ama su país natal, Colombia.

El detalle que resaltaron usuarios de redes sociales fue el acento que percibieron en Corrales durante su respuesta. Hay quienes afirman que es notaria una inclinación por hablar como mexicana, por lo que estaría perdiendo el característico acento paisa.



Esto, de todas maneras, estaría explicado por llevar una década radicada en ese país.



Sara Corrales nació en Medellín en 1985. En la versión de 2003 del reality de 'Protagonistas de nuestra tele', ocupó el segundo puesto.

