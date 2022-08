La famosa actriz colombiana Sara Corrales aseguró que está empezando "un ciclo nuevo" luego de que se revelara que terminó su relación con el también actor mexicano Rafael Gutiérrez, con quien se había comprometido en febrero de este año.



Corrales, quien vive desde hace años en México y es famosa por producciones como 'El señor de los cielos' y 'Vecinos, dijo para la revista 'TVyNovelas' que decidió no casarse "por temas personales".

Aunque ya no hay una boda en sus planes, afirmó que su anterior relación "fue una etapa que quedó atrás" y que ahora está "feliz, empezando un ciclo nuevo".

"Estoy muy tranquila y muy segura de la decisión que tomé. Cuando uno hace las cosas desde el corazón, sin rabia, sin odio y simplemente sueltas, las cosas fluyen", agregó la actriz de 36 años para 'TVyNovelas'.



Con respecto al proceso de separación, explicó que "todas las relaciones, cuando terminan, tienen procesos difíciles; en mi caso, lo viví desde la madurez y eso me hace estar en paz".

Ante la pregunta de si está nuevamente soltera, Corrales solo respondió entre risas: "¡Así es!".

La actriz y su exnovio Rafael Gutiérrez. Foto: Instagram: @saracorrales

Pese a que en esta ocasión las cosas no salieron como se esperaba, la actriz paisa dijo que no se cierra al amor y que volvería a hacer planes de boda. Además, afirmó que quiere formar una familia en un futuro.

"Hoy pienso que no me gustaría ser madre soltera; creo en la familia, en un hogar, en un hombre que esté ahí para apoyarme y para disfrutar conmigo lo que construyamos. Si llega, bien; si no, estoy completamente feliz", agregó.

No obstante, dijo que no se piensa casar y formar un hogar por la presión de la sociedad. "Si yo no soy feliz en una relación, no me voy a casar (...) y no me da miedo tomar decisiones, no me dan miedo los cambios. Soy una mujer libre que no le teme a estar soltera o a estar en una relación", manifestó.

En ese sentido, explicó que un hombre puede conquistar su corazón siendo "auténtico, inteligente, fiel, 'entrón', trabajador, familiar, deportista", entre muchas otras cualidades.

Pero aclaró que para ella lo principal es que exista "química, esa conexión que se siente y que es única".

"Justo en una conversación que tuve hace poco decía que no quiero un hombre bueno, porque lo que es bueno para ti, no lo es para otra persona. Yo lo que quiero es un hombre bueno para mí", aseguró.



