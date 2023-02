Sara Corrales es una de las actrices más queridas en el país por su participación en múltiples proyectos nacionales e internacionales. En el 2009, la paisa protagonizó uno de los escándalos más grandes de la farándula colombiana al confirmarse que estaba saliendo con Robinson Díaz, quien estaba casado con Adriana Arango.

La infidelidad de los actores ocurrió mientras estaban grabando la novela ‘Vecinos’. En ese momento, Adriana Arango, quien también es actriz, se enteró de la infidelidad de su esposo cuando recibió una llamada telefónica por parte de la Policía Nacional avisándole que habían hallado el carro de su esposo abandonado en un lugar.



Arango, preocupada, acudió al lugar y se dio cuenta de que era la casa de Sara Corrales. “Lo que sucedió me parece muy armado, todo es muy armado y no sé si fue ella u otra persona pero sí es algo planeado pues era como un libreto perfecto. Me sorprende. Yo, que escribo, no me hubiera imaginado algo tan enredado. Era demasiado puesto todo”, le contó a EL TIEMPO en el 2009.



Luego de que se dio a conocer esta noticia, Corrales le comentó a ‘La W’ que ese día Robinson llegó a su casa después de haber tenido una discusión con su esposa por pasarse de tragos. Además, afirmó que fue Arango quien la llamó para preguntarle si sabía dónde estaba su esposo porque la Policía había encontrado el carro cerca a su casa.



Esta situación ocasionó que Adriana le pidiera a Díaz el divorcio. Durante años estuvieron separados, pero en el 2014 se reencontraron y decidieron darle una nueva oportunidad a su relación y a su familia.



Por su parte, Corrales se mudó a México en búsqueda de nuevos proyectos y actualmente es muy famosa en el país. Sin embargo, el escándalo de la infidelidad de Díaz aún la persigue y recientemente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la paisa volvió a hablar de este tema.



La mujer, de 37 años, admitió que en ese entonces era muy joven y se enamoró perdidamente del actor. Asimismo, confesó que en los años en los que se grabó la novela Díaz siempre se le insinuó y finalmente ella terminó teniendo sentimientos por él.



“Era muy talentoso y fue un hombre que, durante mucho tiempo que duraron las grabaciones, estuvo detrás de mí”, afirmó la actriz.



Años después, cuando la actriz se encontraba en México se lo volvió a encontrar, pero esta vez ella se negó a que pasará algo entre los dos.



“Después me lo volví a encontrar varios años después, aquí en México, ya era una mujer, por supuesto ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó y le dije: ‘¡Ay, mi vida! No, muchísimas gracias, de verdad ubícate. Ya no soy la misma niña, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

