La actriz y modelo Sara Corrales hace más de una década se encuentra viviendo y trabajando en México. La paisa con su talento ha logrado trabajar en varios proyectos en la televisión y recientemente se encuentra haciendo la novela ‘Mi camino es amarte’.

En los medios mexicanos, existe el rumor de que Sara Corrales posiblemente esté saliendo con su compañero Gabriel Soto, quien al parecer habría terminado su relación de casi seis años con Irina Baeva. Incluso, fueron vistos el pasado 27 de diciembre, en el cumpleaños número 37 de Corrales.



Según el periodista Alex Kaffie, Soto no solo habría estado con ella, sino que también le regaló un costoso regalo, un perfume de Jo Malone. Además, la actriz en su cuenta de Instagram compartió varios videos de ese día y se puede ver a sus compañeros de la novela, junto al actor mexicano cantarle ‘Las mañanitas’.



“Qué mejor manera de celebrar mi cumple que con trabajo y rodeada de gente tan maravillosa, que me llenaron de su inmenso amor. Los adoro a todos”, escribió la actriz en su publicación.



(No deje de leer: Así fue el primer beso de Justin Bieber, Harry Styles y otros famosos).

Además, Angélica Palacios, colaboradora de 7 multimedia, afirmó que el actor había decorado el camerino de Sara con varios arreglos de flores.



“Gabriel compró ramilletes de flores hermosas y el camerino estaba lleno, no podía entrar ni Sara porque estaba lleno de rosas rojas, que son las del amor. Además, estaba lleno de cajas, de regalos”, contó a los medios mexicanos.



(Lea también: Carta astral de Francisco de Paula Santander causa indignación en historiadores).

Sara Corrales en una entrevista con el programa ‘Hoy’ aclaró los rumores y dejó en claro que solo son amigos y compañeros de trabajo.



“Ya sabes cómo funciona esto, a una la involucran con todo el mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, comenzó diciendo.



Asimismo, afirmó: “Toda mi vida he tenido que batallar con los medios y rumores, y uno se acostumbra a esas cosas. (Gabriel Soto) Es mi pareja en la novela, grabamos hasta 30 escenas diarias, por lo que hablo mucho con él y con los actores con los que me toca interactuar. Hemos hecho un gran equipo”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Vin Diesel, entre los famosos con el coeficiente intelectual más alto

Amigas dieron a luz a sus bebés en el mismo hospital casi al mismo tiempo

¿Una jornada laboral de 4 horas? Predicciones para 2023 de expertos de 1923

Haydée Barros, exfinalista de La Voz Senior 2021, falleció a los 75 años