Murió ahogado en represa en la que acababa de comprometerse

Joao Guilherme Torres Fadini, empresario de 24 años, y Larissa Campos, de 25 años, se comprometieron el 30 de agosto durante un 'viaje sorpresa'.



Ellos registraron el momento del 'sí, quiero' en una foto. Lamentablemente, cinco minutos después, el joven se ahogó en la represa Itupararanga, en Brasil.



Su cuerpo fue hallado el lunes 31 de agosto.

De acuerdo con información del medio brasileño ‘G1’, Larissa y Joao estaban en un viaje con amigos y el objetivo era celebrar la propuesta de matrimonio. El novio pidió tomar una foto del momento. Tras ello, la besó en la frente y dijo que se iba a nadar.



“Después de la foto, se quitó la camiseta y se metió al agua con nuestros amigos. Empezaron a jugar, a nadar rápido, y llegaron a otra orilla", recordó Larissa, quien anotó que, en el agua, solo quedaron Joao y Gabriel, el cuñado de ella.



Ellos no alcanzaron a llegar a la orilla.

Según la joven, los dos empezaron a pedir ayuda y todos acudieron para intentar salvarlos. El hermano de Joao logró apoyarse en el tronco de un árbol, sin embargo, el recién comprometido ya había desaparecido en el agua.



Era la primera vez que la pareja iba a ese lugar.

Antes de que llegaran los bomberos, buscaron por todos lados, pero sin éxito. Casi una hora y media después de su arribo y siendo ya el 31 de agosto, los buzos encontraron el cuerpo del joven.



"Fue todo muy rápido. Todos estamos paralizados y perturbados, pero tenemos la firme esperanza de que él será nuestra fuerza y nos cuidará siempre", dijo la joven, quien ha homenajeado en varias ocasiones a su prometido en redes sociales mediante publicaciones en las cuales habla del tiempo que estuvieron juntos.

La pareja inició su relación el 8 de septiembre de 2018.



El pasado 30 de agosto, en horas de la noche, Joao Guilherme dijo que no quería esperar mucho para casarse, pues tenía el deseo de formar una familia, según informó la joven a 'G1'.

Larissa agregó que, ese mismo día, Joao decidió formalizar el compromiso, aunque él "estaba planeando la propuesta de compromiso oficial que, como dijo, sería épica. De hecho, había creado una carpeta con varios ideales que usaría en el gran día”.

La imagen grabada cinco minutos antes de su muerte no fue publicada ese día. “Le había encantado esta foto y no le dejé publicar de inmediato porque tenía un vaso en la mano”., explicó Larissa.



Ella, en el momento del compromiso, le dijo a su novio que tomaran una segunda foto.



Después de que la capturaron, Joao le pidió que lo esperara mientras iba a nadar junto con sus amigos. Le dijo que la amaba.



Larissa no volvió a verlo con vida.

